Штаб Путина отказался от дебатов на общероссийском тв

Предвыборный штаб действующего главы государства и кандидата на выборах 2018 года Владимира Путина отказался от времени, выделяемого для дебатов на общероссийском телевидении.

При этом, как отметила секретарь Центризбиркома Майя Гришина, отказа от участия от дебатов на региональном телевидении от штаба Путина не поступало.

«Кандидат Путин отказался от времени, выделяемого для дебатов на общероссийском телевидении, от дебатов на региональном телевидении отказа не поступало, так же, как и от эфирного времени для размещения агитационных материалов», – сказала Гришина.

По действующему законодательству РФ на дебатах в региональном эфире кандидата могут представлять доверенные лица.

Как сообщал портал iz.ru, 8 февраля ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты на выборах 2018 года. Путин стал единственным зарегистрированным кандидатом-самовыдвиженцем. На пост главы государства также претендуют семь кандидатов от партий.

Старт этапа официальной агитации в СМИ назначен на 17 февраля. Выборы главы государства пройдут в России 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 февраля. Подробная информация о ее ходе доступна в сюжете портала iz.ru.