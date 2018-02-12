ЦИК изменила дизайн сайта в преддверии выборов президента России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России изменила дизайн своего официального сайта в преддверии выборов президента РФ.

Новая версия сайта выполнена в белом и синем цветах. По центру размещен баннер с информацией о дате грядущих выборов и слоганом предвыборной кампании «Наша страна, наш президент, наш выбор!».

Справа от баннера размещена интерактивная карта, на которой обозначены территориальные участковые избирательные комиссии.

Сообщения на главной странице распределяются по трем вкладкам: «Новости», «Анонсы» и «Заявления».

Предыдущая версия сайта была выполнена в синих тонах, а сообщения публиковались подряд, уточняет ТАСС.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.