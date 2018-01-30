США не стали комментировать заявление о попытке вмешаться в выборы в России

Представитель Белого дома Радж Шах отказался комментировать заявление Москвы о попытке повлиять на президентские выборы в России с помощью так называемого кремлевского доклада.

Он подчеркнул, что Вашингтон не собирается отвечать на подобные заявления. Шах добавил, что доклад «будет говорить сам за себя», передает «РИА Новости».

Ожидается, что администрация США представит документ в ближайшее время. В список войдут лица, которые подпадут под новые американские санкции.

Как писал портал iz.ru, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация доклада является «прямой попыткой» вмешаться в выборы в РФ. Он отмечал, что Москва отреагирует на документ после анализа решений, которые последуют после обнародования документа.

По предварительным данным, в новый санкционный список попадут порядка 50 предпринимателей и высокопоставленных чиновников. Меры принимаются в рамках законопроекта, который был подписан президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года.