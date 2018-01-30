Прямой эфир

США не стали комментировать заявление о попытке вмешаться в выборы в России

0
Фото: Global Look Press/Cheriss May
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель Белого дома Радж Шах отказался комментировать заявление Москвы о попытке повлиять на президентские выборы в России с помощью так называемого кремлевского доклада.

Он подчеркнул, что Вашингтон не собирается отвечать на подобные заявления. Шах добавил, что доклад «будет говорить сам за себя», передает «РИА Новости».

Ожидается, что администрация США представит документ в ближайшее время. В список войдут лица, которые подпадут под новые американские санкции.

Как писал портал iz.ru, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация доклада является «прямой попыткой» вмешаться в выборы в РФ. Он отмечал, что Москва отреагирует на документ после анализа решений, которые последуют после обнародования документа.

По предварительным данным, в новый санкционный список попадут порядка 50 предпринимателей и высокопоставленных чиновников. Меры принимаются в рамках законопроекта, который был подписан президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Польша призвала США ввести санкции против «Северного потока – 2»
Санкционный донос
В Москве «кремлевский доклад» назвали попыткой США вмешаться в ситуацию в стране и запугать партнеров России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017