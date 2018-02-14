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«Первый канал» отложил показ четвертой части фильма Стоуна о Путине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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«Первый канал» отложил показ четвертой серии документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна, посвященного действующему президенту РФ, кандидату на выборах 2018 года Владимиру Путину. 

Как сообщает пресс-служба телеканала, решение о переносе показа было принято после получения соответствующей рекомендации от Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

При этом представитель пресс-службы отметил, что «показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов», передает ТАСС

Как сообщал портал iz.ru, ЦИК ранее рекомендовала «Первому каналу» приостановить показ четырехсерийного фильма «Путин» и завершить трансляцию после окончания избирательной кампании. 

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. С 17 февраля начнется этап агитации кандидатов в СМИ. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru. 

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