«Первый канал» отложил показ четвертой части фильма Стоуна о Путине

«Первый канал» отложил показ четвертой серии документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна, посвященного действующему президенту РФ, кандидату на выборах 2018 года Владимиру Путину.

Как сообщает пресс-служба телеканала, решение о переносе показа было принято после получения соответствующей рекомендации от Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

При этом представитель пресс-службы отметил, что «показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов», передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, ЦИК ранее рекомендовала «Первому каналу» приостановить показ четырехсерийного фильма «Путин» и завершить трансляцию после окончания избирательной кампании.

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. С 17 февраля начнется этап агитации кандидатов в СМИ. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.