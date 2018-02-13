ЦИК: у Путина будет в четыре раза меньше эфирного времени на агитацию

Кандидат в президенты России Владимир Путин получит в четыре раза меньше эфирного времени на телеканалах и радио для размещения агитационных материалов, чем другие кандидаты. Об этом сообщила во вторник журналистам секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

«На ролики для кандидатов на ТВ и радио приходится совершенно небольшой объем — где-то около 12 минут всего на каждого кандидата. Но кандидат партийный получает еще порядка 40 минут на ролики. Тем самым у кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, объем для размещения рекламных роликов в четыре раза меньше, чем у партийного кандидата», — сказала представитель ЦИКа.

Как сообщал портал iz.ru, ранее избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина отказался от бесплатного эфира для агитации на федеральных каналах и радиостанциях. Однако, по словам Гришиной, ЦИК РФ не получал информацию об отказе штаба Путина в региональных дебатах на телевидении и радиостанциях.

Старт этапа официальной агитации в СМИ назначен на 17 февраля. Выборы президента России 18 марта 2018 года. Владимир Путин будет участвовать в них как самовыдвиженец.