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ЦИК рекомендовала «Первому каналу» отложить показ фильма Стоуна «Путин»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ рекомендовала «Первому каналу» отложить дальнейший показ документального четырехсерийного фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Путин». Об этом в среду заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Сообщение о том, что глава партии «Яблоко» Эмилия Слабунова обратилась в ЦИК с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Путина по «Первому каналу», появилось ранее на сайте партии, напоминает BFM.RU. По мнению организации, показ является незаконной предвыборной агитацией. Размещение документального фильма не оплачено из избирательного фонда Путина, и показ проходит до начала разрешенного срока агитации в СМИ, отметили в партии.

Трансляция фильма началась 12 февраля. При этом председатель ЦИК Элла Памфилова предложила показать оставшиеся серии после избирательной кампании, передает «РИА Новости».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, говоря о показе фильма Стоуна, что Кремль не вправе вмешиваться в редакционную политику телевизионных каналов, отметив, что по вопросу «электоральных тем» следует обращаться в ЦИК.

Оливер Стоун снимал интервью с российским президентом с июля 2015 по февраль 2017 года. Впервые фильм показали в июне 2017 года. Его посмотрели более 5,5 млн россиян. По итогам прошлого года проект вошел в тройку наиболее рейтинговых программ российского телевидения.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.

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