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«Первый канал» повторит фильм «Путин» Оливера Стоуна

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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«Первый канал» повторно покажет документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна о президенте РФ Владимире Путине. Зрители смогут вновь увидеть четырехсерийный фильм «Путин» 12–15 февраля в 22:30 мск.

«В ходе работы над фильмом Стоун получил беспрецедентные возможности для общения с российским президентом и провел с ним более десятка бесед в течение последних двух лет», — сказали в пресс-службе «Первого канала».

С июля 2015-го по февраль 2017-го Стоун снимал интервью с российским лидером. Каждую из серий фильма в России посмотрели более 5,5 млн человек. 5 сентября стартовали продажи книги режиссера «Интервью с Владимиром Путиным». Проект вошел в тройку наиболее рейтинговых программ российского ТВ по итогам 2017 года, сообщает ТАСС.

В декабре 2017 года российский лидер встретился со Стоуном во время визита американского режиссера в Москву. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «учитывая, сколько времени Путин и Стоун общались при подготовке фильма», глава государства хотел бы пожать режиссеру руку.

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