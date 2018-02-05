Путин подписал закон о возможности валютной зарплаты для россиян за рубежом

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий работающим в российских компаниях за рубежом россиянам получать зарплату в иностранной валюте. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В случаях, предусмотренных законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле, выплата заработной платы может производиться в иностранной валюте», — говорится в тексте документа.

Ранее, согласно Трудовому кодексу РФ, заработная плата россиянам, работающим за рубежом, начислялась в рублях на счета, открытые в уполномоченных банках. Изменения будут внесены в ч. 1 ст. 131 ТК РФ.

«Цель закона заключается в обеспечении возможности получения находящимися за пределами территории РФ гражданами заработной платы и иных выплат, связанных с выполнением ими за пределами территории РФ своих трудовых обязанностей... в иностранной валюте», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Также предусматривается возможность получения зарплаты в валюте на счета в банках РФ для дипломатических работников и граждан, направленных на работу за границу федеральными ведомствами.