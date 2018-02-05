Путин поручил к 1 июля разработать проект закона «О культуре»

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить разработку проектов федеральных законов «О культуре» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «О культуре» на основе соответствующих концепций проектов. Распоряжение главы государства, данное им по итогам состоявшегося 21 декабря прошлого года заседания Совета при президенте по культуре и искусству, опубликовано на сайте Кремля.

Путин заявил ранее, что тема пересмотра сложившегося отношения к культуре только как к отрасли социальной сферы, оказывающей услуги определенного вида, неоднократно поднималась на встречах с деятелями культуры. Отказ от такого узкого отраслевого подхода закреплен в основах государственной культурной политики, подчеркнул глава государства. Соответствующий принцип теперь необходимо перенести в управленческие подходы и в законодательство, сообщает сетевое издание m24.ru.

Напомним, на заседании Совета по культуре и искусству, прошедшем в декабре прошлого года, президент также рассказал о запланированном в 2018 году повышении объема грантов, выделяемых творческим коллективам из федерального бюджета. По словам Путина, общая сумма этих грантов составит более 8 млрд рублей.