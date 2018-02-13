Песков перенаправил вопрос по агитации в фильме Стоуна о Путине в ЦИК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с демонстрацией фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине заявил, что Кремль не вмешивается в редакционную политику телеканалов.

«Мы не вправе вмешиваться в редакционную политику телевизионных каналов», — сказал Песков журналистам. При этом чиновник отметил, что по вопросу «электоральных тем» следует обращаться в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Ранее партия «Яблоко» обратилась в ЦИК с просьбой проверить законность демонстрации фильма в эфире «Первого канала». С аналогичной просьбой в Центризбирком обратился избирательный штаб кандидата в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак. По мнению политиков, повторный показ обладает признаками незаконной предвыборной агитации в СМИ.

Напомним, Стоун снимал интервью с российским лидером Владимиром Путиным с июля 2015-го по февраль 2017-го. Каждую из серий фильма, показанного впервые в июне 2017 года, посмотрели более 5,5 млн россиян. 5 сентября стартовали продажи книги режиссера «Интервью с Владимиром Путиным». Проект вошел в тройку наиболее рейтинговых программ российского ТВ по итогам 2017 года.