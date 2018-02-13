В Кремле рассказали о самочувствии и рабочем графике президента

В Кремле поделились сведениями о состоянии здоровья президента РФ Владимира Путина. Глава государства продолжает выполнять свой рабочий график, простуда практически не сказалась на его режиме.

«Президент простудился, но он продолжает работать», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Перенесено на более поздний срок совещание по микроэкономике, которое должно было состояться 13 февраля. Но это сделано из-за неподготовленности того материала, который вынесен на обсуждение, признал представитель Кремля.

Кроме того, Владимир Путин отменил запланированную на 14 февраля поездку на ВДНХ. «Это объяснимо. Зима, сами понимаете», — прокомментировал Песков.

Президент РФ в ближайшие дни проведет несколько публичных встреч, уточнил он. На 13 февраля запланирована рабочая встреча с главой компании «Алроса» Сергеем Ивановым, а на 14-е — с участниками форума «Наставник-2018».

Как писал iz.ru, вопросы о здоровье Путина появились у журналистов, после того как сам глава государства во время встречи с финалистами конкурса «Лидеры России» извинился за то, что говорил негромко из-за севшего голоса.

До этого вопрос самочувствия президента задавался лишь однажды — после того как традиционное полное медицинское обследование прошел американский лидер Дональд Трамп. Тогда Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства абсолютно здоров и «может дать фору многим».