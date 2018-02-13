Прямой эфир

В Кремле рассказали о самочувствии и рабочем графике президента

0
Фото: Global Look Press/Andrey Nechaev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле поделились сведениями о состоянии здоровья президента РФ Владимира Путина. Глава государства продолжает выполнять свой рабочий график, простуда практически не сказалась на его режиме.

«Президент простудился, но он продолжает работать», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Перенесено на более поздний срок совещание по микроэкономике, которое должно было состояться 13 февраля. Но это сделано из-за неподготовленности того материала, который вынесен на обсуждение, признал представитель Кремля.

Кроме того, Владимир Путин отменил запланированную на 14 февраля поездку на ВДНХ. «Это объяснимо. Зима, сами понимаете», — прокомментировал Песков.

Президент РФ в ближайшие дни проведет несколько публичных встреч, уточнил он. На 13 февраля запланирована рабочая встреча с главой компании «Алроса» Сергеем Ивановым, а на 14-е — с участниками форума «Наставник-2018». 

Как писал iz.ru, вопросы о здоровье Путина появились у журналистов, после того как сам глава государства во время встречи с финалистами конкурса «Лидеры России» извинился за то, что говорил негромко из-за севшего голоса. 

До этого вопрос самочувствия президента задавался лишь однажды — после того как традиционное полное медицинское обследование прошел американский лидер Дональд Трамп. Тогда Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства абсолютно здоров и «может дать фору многим».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Путин пообщался с финалистами конкурса «Лидеры России»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017