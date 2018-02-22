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Amnesty International увидела регресс в состоянии прав человека на Украине

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Фото: Global Look Prees/Eric Lalmand
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Международная неправительственная правозащитная организация Amnesty International увидела регресс в вопросах соблюдения прав человека. Об этом говорится в ежегодном докладе организации, распространенном в четверг, 22 февраля.

Правозащитники отметили, что новые власти стали забывать обещания и лозунги евромайдана, в которых свобода слова занимала не последнее место.

«Критики правительства, журналисты, некоммерческие организации стали объектами всё возрастающего давления со стороны властей и ультраправых групп, которые под предлогом защиты от российской агрессии вступили на путь ущемления свободы слова и свободы ассоциаций», — цитирует «РИА Новости» доклад.

В документе упоминаются убийства писателя Олеся Бузины и журналиста Павла Шеремета, расследование которых топчутся на одном месте, сообщает Утро.ру.

17 февраля руководство ведущих украинских СМИ обратилось с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко и к послам США и стран Европы с требованием «остановить уничтожение свободы слова в стране». Документ адресован также премьер-министру, председателю Верховной рады и генеральному прокурору.

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