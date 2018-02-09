СБУ запретила въезд на Украину более 300 иностранным гражданам с 2014 года

Служба безопасности Украины (СБУ) с 2014 по 2017 год запретила въезд в страну 303 гражданам иностранных государств — в большинстве своем россиянам.

Информацию об этом распространило само ведомство в пятницу, 9 февраля.

«Среди лиц, на которых распространяется указанный запрет, преимущественно граждане России», — цитирует сообщение ТАСС.

Решение в каждом случае принималось индивидуально на основе информации о фактах «совершения общественно опасного деяния».

Одним из таких деяний на Украине считается посещение Крыма без согласования с властями Киева, который отказывается признавать его частью России.

1 февраля портал iz.ru рассказал о том, что Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры России, «создающих угрозу нацбезопасности». В числе попавших в список значатся имена Иосифа Кобзона, Олега Газманова, Сергея Пенкина, Александра Розенбаума, Мити Фомина и других. Также в черном списке оказался рэпер Баста (Василий Вакуленко).