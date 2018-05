В МИД Литвы удивлены надписям USSR на продукции Adidas

В министерстве иностранных дел Литвы удивилось тому, что Adidas продает женские майки с надписью USSR. В своем микроблоге в Twitter ведомство привела ссылку на страницу официального сайта немецкого концерна, где продается красная женская майка с надписью USSR и гербом Советского Союза.

Being sick with "imperial nostalgia" - it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS