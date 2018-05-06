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В МИД Литвы удивлены надписям USSR на продукции Adidas

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Фото: REUTERS/Michael Dalder
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В министерстве иностранных дел Литвы удивилось тому, что Adidas продает женские майки с надписью USSR. В своем микроблоге в Twitter ведомство привела ссылку на страницу официального сайта немецкого концерна, где продается красная женская майка с надписью USSR и гербом Советского Союза.

«Всё еще есть те, кто болен «ностальгией по империи», только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн @adidas», — говорится в твите литовского МИДа.

Ранее сообщалось, что за публичное оскорбление России и россиян сотрудник мэрии Вильнюса Дарюс Кел ответит в суде. Госслужащий оставил комментарии к статье о военном конфликте на Украине и учениях армии РФ в Калининградской области. В своих высказываниях он заявил, что считает РФ «страной нищеты, неудачников и голода», и понадеялся, что она будет уничтожена.

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