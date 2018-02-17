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Сборная СССР-1984 названа лучшей хоккейной командой в истории ОИ

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Фото: ТАСС/Виктор Будан/Вячеслав Ун Да-син
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Лучшей хоккейной командой в истории Олимпийских игр названа сборная СССР образца 1984 года. Такую точку зрения высказал американский журнал Athlon Sports.

Авторы рейтинга отмечают, что советская команда выиграла все семь своих матчей на Олимпиаде с разницей заброшенных и пропущенных шайб 48-5. Дополнительную мотивацию сборной придала неудача на Играх-1980, где были завоеваны серебряные медали, передает «Интерфакс».

В составе сборной СССР-1984 входили такие известные хоккеисты, как Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Зинэтула Белялетдинов, Игорь Ларионов и многие другие.

Второе место в рейтинге заняла сборная Канады образца 2014 года, триумфально выступившая в Сочи. Третье место осталось также за канадцами, которые в 1924 году выиграли первые Олимпийские игры.

В топ-10 вошли сборные: СССР-1976, США-1960, СССР-1964, США-1980, СССР-1956, Канада-1928, Канада-1920.

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