Порошенко выступил против общих с Россией военных праздников

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна не должна иметь общих с Россией праздников. Об этом украинский лидер заявил во вторник, 8 мая, в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения.

Порошенко также объявил, что «положил конец давней и странной традиции» отмечать «главный военный праздник» Украины с РФ.

«Еще в 2014 году я положил конец давней и странной традиции праздновать главный военный праздник в унисон со страной-агрессором. В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором», — резюмировал он, передает «Федеральное агентство новостей».

Во вторник, 8 мая, на Украине в четвертый раз отмечают День памяти и примирения. Праздник учредили в марте 2015 года, все официальные мероприятия проводятся в этот день. Символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, как и Дня памяти и примирения, является цветок красного мака — принятый в мире символ празднования памятных дней Второй мировой войны. День Победы 9 мая остался государственным праздником, но перестал быть выходным днем.

В 2014 году Петр Порошенко подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества 23 февраля, в этом году перенесено и празднование Дня пограничника с 28 мая на 30 апреля.

7 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключил в стране провокаций в День Победы, который отмечается 9 мая. 4 мая стало известно, что украинские националисты хотят сорвать акцию «Бессмертный полк» в Киеве.