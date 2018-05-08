Потомки узников Собибора пройдут в колонне «Бессмертного полка» 9 мая

Потомки узников концентрационного лагеря Собибор примут участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая в Москве. Они пройдут в колонне от Пушкинской площади с фотографиями своих отцов и дедов — участников восстания.

Потомков пленников удалось собрать благодаря фильму «Собибор» Константина Хабенского, рассказали ТАСС в пресс-службе компании – прокатчика ленты.

Среди участников шествия будет семья советского офицера Александра Печерского, который возглавил восстание в этом лагере смерти 14 октября 1943 года. В частности, из Ростова-на-Дону приедет внучка Печерского Наталья Ладыченко. Из Израиля и других стран мира в Москве соберутся семьи тех, кому удалось выжить в концлагере.

Ладыченко вместе с другими потомками узников посетят выставку в Музее Победы на Поклонной горе, организованную Фондом Александра Печерского. Потомки узников вместе посмотрят фильм «Собибор».

Картина стартовала в российском прокате с 3 мая. Ее выход приурочен к 75-й годовщине восстания узников лагеря смерти. Константин Хабенский выступил режиссером картины и сыграл главную роль. Также в фильме снимались Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Мария Кожевникова и другие.

9 мая колонны «Бессмертного полка» пройдут в городах и селах по всей России. В Петербурге на шествии «Бессмертный полк» ожидается 700 тыс. человек. Также в акции участвует около 60 зарубежных стран.