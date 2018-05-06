Аншлагом встретила Чехия премьеру фильма «Собибор»

Премьерный показ российского фильма «Собибор» состоялся в столице Чехии, картину показали в кинотеатре «Длабачов», ее представил режиссер и исполнитель главной роли, народный артист РФ Константин Хабенский, передает ТАСС.

В дирекции кинотеатра рассказали агентству о полном аншлаге при премьерном показе.

«В зрительном зале не было ни одного свободного места. Билеты были распроданы задолго до премьеры», — рассказали в одном из крупнейших кинотеатров Праги.

В зале, рассчитанном на 377 зрителей, было много молодежи, а особый интерес картина вызвала у ветеранов, помнящих гитлеровскую оккупацию Чехии. Перед показом «Собибора» Хабенский посетил Российский центр науки и культуры в Праге, где встретился с поклонниками и журналистами.

Показ военной драмы «Собибор» состоялся вечером 3 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

За основу картины взяты реальные события: в октябре 1943 года советскому офицеру Александру Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере Собибор в Польше, удалось организовать успешное восстание заключенных. Тогда удалось бежать более 300 узникам.