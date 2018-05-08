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Игорь Бутман поддерживает акцию «Бессмертный полк»

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман отметил положительное значение акции «Бессмертный полк» для каждой семьи, которой коснулась Великая Отечественная война.

«Я отношусь к этому движению с огромным уважением, это дань памяти. У многих погибли дедушки, бабушки, отцы, братья, сестры во время Великой Отечественной войны. Поэтому я поддерживаю эту акцию, считаю, что она делает нас лучше», — цитирует музыканта НСН.

Близкие родственники Бутмана перенесли все тяготы военных лет и выжили. «У меня, к счастью, близкие родственники не погибли во время войны, поэтому я сам в акции не буду участвовать», — рассказал саксофонист. Сражался в боях и остался жив дядя по отцовской линии, а другие родственники работали в тылу и тоже выжили. Остались в живых и те, кто оказался в Петербурге.

Ранее опрос ВЦИОМа показал, что 55% россиян готовятся к участию в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы. Патриотическое шествие «Бессмертный полк» становится всё популярнее среди россиян с каждым годом. Более 98% респондентов отметили, что знают об акции, а 27% уже принимали в ней участие. Опрос проводился среди 2 тыс. человек старше 18 лет.

В Москве шествие «Бессмертный полк» стартует 9 мая у Белорусского вокзала в 15:00 мск. Ожидается, что в акции примут участие сотни тысяч жителей столицы.

В этом году на станции «Новолазаревская» в Антарктиде накануне Дня Победы пройдет первое в истории континента шествие «Бессмертного полка». В шествии 8 мая примут участие все 32 человека, работающие на «Новолазаревской».

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