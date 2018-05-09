Прямой эфир

Украинский депутат обвинил Россию в присвоении победы над фашизмом

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что Россия хочет присвоить себе победу над фашизмом и нацизмом.

По его словам, победа принадлежит антигитлеровской коалиции, которая совместно боролась с фашизмом с 1939 года, с даты начала Второй мировой войны. Также депутат Верховной рады заявил, что эта война закончилась не 9 мая, а в августе 1945 года после подписания капитуляции Японии, сообщает телеканал «360».

Винник отметил, что Украина сыграла в войне одну из ключевых ролей, а основные бои пришлись на нынешнюю территорию страны, а также Курск, Белгород и Сталинград.

8 мая в ходе акции «Первая минута мира» в рамках Дня памяти и примирения президент Украины Петр Порошенко назвал акцию «Бессмертный полк» частью гибридной войны России и заявил, что Москва рассматривает мероприятие как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинский суд разрешил националистам 9 мая патрулировать улицы Киева
Националисты пригрозили сжечь украинский телеканал после анонса концерта к 9 Мая

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017