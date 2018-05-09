Украинский депутат обвинил Россию в присвоении победы над фашизмом

Украинский депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что Россия хочет присвоить себе победу над фашизмом и нацизмом.

По его словам, победа принадлежит антигитлеровской коалиции, которая совместно боролась с фашизмом с 1939 года, с даты начала Второй мировой войны. Также депутат Верховной рады заявил, что эта война закончилась не 9 мая, а в августе 1945 года после подписания капитуляции Японии, сообщает телеканал «360».

Винник отметил, что Украина сыграла в войне одну из ключевых ролей, а основные бои пришлись на нынешнюю территорию страны, а также Курск, Белгород и Сталинград.

8 мая в ходе акции «Первая минута мира» в рамках Дня памяти и примирения президент Украины Петр Порошенко назвал акцию «Бессмертный полк» частью гибридной войны России и заявил, что Москва рассматривает мероприятие как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил страны.