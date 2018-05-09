Парад Победы на Красной площади. Видео

Торжественный парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. Портал iz.ru вел прямую видеотрансляцию.

В столице в мероприятии приняли участие более 13 тыс. человек. Было задействовано 159 единиц вооружения и техники, 75 самолетов и вертолетов.

На военный парад был приглашен премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В этот же день состоятся переговоры президента России Владимира Путина и израильского лидера. Кроме того, на параде присутствовал президент Сербии Александр Вучич.

После парада в Москве и других городах России состоится акция «Бессмертный полк»: десятки тысяч человек пройдут по улицам с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.