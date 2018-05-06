Нетаньяху подчеркнул важность встречи с Путиным 9 мая

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал особенно важной встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в Москве 9 мая. Соответствующее заявление политик сделал в воскресенье, 6 мая, выступая на еженедельном заседании правительства.

«Все наши встречи — важны, однако встреча на этой неделе особенно важна в свете растущих усилий Ирана по расширению военного присутствия в Сирии», — приводит слова Нетаньяху «Интерфакс».

Он также добавил, что Израиль собирается предотвратить любые попытки агрессии со стороны Тегерана, даже если это приведет к противостоянию. «Лучше сейчас, чем потом. Нации, которые были не готовы <...> противостоять агрессии, заплатили в последствии куда большую цену», — прокомментировал он возможный конфликт с Ираном.

Накануне пресс-служба Кремля, сообщила, что 9 мая Нетаньяху пребудет в Москву с рабочим визитом. Он приглашен на военный парад, который состоится на Красной площади в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этот же день состоятся переговоры Путина и Нетаньяху.

Отношения между Израилем и Ираном обострились после того, как глава израильского правительства 30 апреля обвинил Тегеран в несоблюдении условий ядерной сделки. По утверждению Нетаньяху, существует около полутонны секретных документов, подтверждающих разработку Исламской Республикой программы под кодовым названием «проект Амад». В ответ на это в Иране заявили о «добросовестном выполнении» условий соглашения и исключили возможность пересмотра сделки.