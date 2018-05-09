Фотолетопись Победы

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История войны в объективе военкоров «Известий»
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
22 июня 1941 года Германия вторглась на территорию СССР — началась Великая Отечественная война. С 23 июня указом Президиума Верховного Совета СССР объявляется мобилизация военнообязанных, родившихся с 1905 по 1918 год включительно
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
«Всё для фронта! Всё для победы!» — с этим лозунгом страна жила в годы войны. Сотни предприятий были эвакуированы на восток и переведены на военные рельсы
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Павел Трошкин
Город Дорогобуж Смоленской области был оккупирован немцами, двигавшимися к Москве, в 1941 году, освобожден в 1943. На снимке: лишившийся крова местный житель В. М. Солдатов среди обломков разрушенного дома разыскивает свой скарб, август 1941
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
20 апреля 1942 года военные историки называют датой окончания Битвы под Москвой. Гитлеровский план «Барбаросса» потерпел крах, а войска Красной армии одержали первую стратегическую победу. Московская, Тульская и Рязанская области, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей были полностью освобождены. Летом 1942-го предстояли тяжелейшие бои за Ржевско-Вяземский плацдарм, но уже наметился долгожданный перелом в ходе Великой Отечественной войны. Хроника военных действий давалась в сводках Совинформбюро в номерах «Известий»
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Павел Трошкин
Сталинградская битва — крупнейшая из сухопутных во время Второй мировой. Разгром гитлеровцев под Сталинградом стал началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, означавшего в итоге переход стратегической инициативы к СССР. На фото: бои на улицах Сталинграда, июль 1942 года
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Военная публицистика «Известий» стала классикой — на страницах газеты публиковались антифашистские тексты Василия Гроссмана, Всеволода Иванова, Константина Симонова, Льва Кассиля
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
На страницах «Известий» наряду со сводками Совинформбюро регулярно печатались и материалы специальных корреспондентов газеты. Один из них опубликован 2 февраля 1943 года: «Красная армия идет на запад, продолжая разгром врага, начатый здесь, у городских стен Сталинграда, — передает спецкор Роман Кармен. — Каждый боец сейчас рвется туда, на запад. И на какой бы участок фронта он ни попал, всегда с гордостью будет он говорить: «Я сражался в Сталинграде»
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Зимой 1942–1943 годов морозы под Сталинградом доходили до минус 30 градусов
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Каждый стремился внести свой вклад в дело приближения победы. Мальчишки прибавляли к своему возрасту несколько лет, чтобы попасть на фронт
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/г. Хомзор
Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев в апреле 1944 года провел одно из самых успешных наступлений — Уманско-Ботошанскую операцию, его войска первыми перешли государственную границу, вступив на территорию Румынии. С мая 1944 года и до конца войны командовал 1-м Украинским фронтом, участвовал во взятии Берлина. На фото: маршал Конев (справа), 1944 год
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
С 1944 года началось масштабное наступление Красной армии. Немецко-фашистские захватчики были изгнаны из Советского Союза. После этого вооруженные силы СССР приступили к освободительной миссии в странах Европы
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Д. Бальтерманц
Советские войска, получив поддержку народов европейских стран, сыграли решающую роль в освобождении Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии, Болгарии, Венгрии, Австрии и других государств
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Блокада Ленинграда продлилась 26 месяцев. Ее прорыв в январе 1943 года стал огромным праздником для города и всей страны. На фото: встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов во время операции по прорыву блокады
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Г. Самсонов
2 мая 1945 года советские войска взяли Берлин. Это привело к подписанию акта о безоговорочной капитуляции Германии. Капитуляцию приняли: маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами главный маршал авиации союзников Артур Теддер. Акт был на русском, английском и немецком языках. Утром 9 мая один из экземпляров акта был доставлен самолетом в Москву. На фото: солдаты Красной армии у Бранденбургских ворот. 6 мая 1945 года
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
9 мая 1945 года в честь победы над немецко-фашистскими захватчиками в Москве был дан салют в 30 артиллерийских залпов из тысячи орудий. Он сопровождался перекрестными лучами из 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет
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9 мая страна празднует 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Корреспонденты и фоторепортеры «Известий» все годы войны были на передовой, создавая уникальную хронику тех лет. Снимки Дмитрия Бальтерманца и Павла Трошкина, Георгия Хомзора и Самария Гурария известны на весь мир. Со временем благодаря огромной силе художественного обобщения их репортерские кадры стали символами общечеловеческого протеста против войны.
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