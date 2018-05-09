Фотолетопись Победы

На страницах «Известий» наряду со сводками Совинформбюро регулярно печатались и материалы специальных корреспондентов газеты. Один из них опубликован 2 февраля 1943 года: «Красная армия идет на запад, продолжая разгром врага, начатый здесь, у городских стен Сталинграда, — передает спецкор Роман Кармен. — Каждый боец сейчас рвется туда, на запад. И на какой бы участок фронта он ни попал, всегда с гордостью будет он говорить: «Я сражался в Сталинграде»