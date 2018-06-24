Чествование победителей
Советские воины бросают поверженные знамена к Мавзолею В.И. Ленина во время Парада Победы
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков на Параде Победы
Герой Советского Союза, младший лейтенант Владимир Сергеевич Бояринцев во время Парада Победы на Красной площади
По Красной площади прошли прославленные «катюши»
Семен Буденный, Иосиф Сталин и Георгий Жуков (слева направо) на трибуне Мавзолея В.И. Ленина во время Парада Победы
Части моторизованной пехоты направляются по улице Горького на Красную площадь
Комиссар сводного полка 4-го Украинского фронта генерал-майор Леонид Ильич Брежнев (слева) на Параде Победы
Сводный полк 2-го Белорусского фронта на параде
Советские солдаты бросают фашистские знамена к подножию Мавзолея В.И. Ленина
Саперы со служебными собаками проходят по Красной площади
Сводный полк Ленинградского фронта
Парад Победы в ознаменование разгрома фашистской Германии
24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошел первый Парад Победы в честь окончания Великой Отечественной войны. Дождливым июньским утром по брусчатке площади прошли полки фронтовиков, героев боевых действий. 200 опущенных знамен и штандартов разгромленных немецких войск под дробь барабанов были брошены у подножия Мавзолея Ленина.