Прямой эфир

Чествование победителей

Как прошел первый парад Победы 24 июня 1945 года
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ТАСС/Самарий Гурарий

Советские воины бросают поверженные знамена к Мавзолею В.И. Ленина во время Парада Победы

На весь экран
Фото: ТАСС/Евгений Халдей

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков на Параде Победы

На весь экран
Фотохроника ТАСС

Герой Советского Союза, младший лейтенант Владимир Сергеевич Бояринцев во время Парада Победы на Красной площади

На весь экран
Фото: ТАСС/Марк Редькин

По Красной площади прошли прославленные «катюши»

На весь экран
Фотохроника ТАСС

Семен Буденный, Иосиф Сталин и Георгий Жуков (слева направо) на трибуне Мавзолея В.И. Ленина во время Парада Победы

На весь экран
Фото: ТАСС/Яков Халип

Части моторизованной пехоты направляются по улице Горького на Красную площадь

На весь экран
Фотохроника ТАСС

Комиссар сводного полка 4-го Украинского фронта генерал-майор Леонид Ильич Брежнев (слева) на Параде Победы

На весь экран
Фото: ТАСС/Макс Альперт

Сводный полк 2-го Белорусского фронта на параде

На весь экран
Фото: РИА Новости

Советские солдаты бросают фашистские знамена к подножию Мавзолея В.И. Ленина

На весь экран
Фото: ТАСС/Макс Альперт

Саперы со служебными собаками проходят по Красной площади

На весь экран
Фото: ТАСС/Вадим Ковригин

Сводный полк Ленинградского фронта

На весь экран
Фото: РИА Новости/Евгений Халдей

Парад Победы в ознаменование разгрома фашистской Германии

Выделить главное
вкл
выкл

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошел первый Парад Победы в честь окончания Великой Отечественной войны. Дождливым июньским утром по брусчатке площади прошли полки фронтовиков, героев боевых действий. 200 опущенных знамен и штандартов разгромленных немецких войск под дробь барабанов были брошены у подножия Мавзолея Ленина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Когда началась война
Лето 1941 года в объективе военкоров «Известий»
Свет памяти
Как проходили в городах России памятные акции, приуроченные к дню начала Великой Отечественной войны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017