Чествование победителей

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошел первый Парад Победы в честь окончания Великой Отечественной войны. Дождливым июньским утром по брусчатке площади прошли полки фронтовиков, героев боевых действий. 200 опущенных знамен и штандартов разгромленных немецких войск под дробь барабанов были брошены у подножия Мавзолея Ленина.