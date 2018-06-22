Свет памяти

Во всех городах акция памяти началась в 21:00 по местному времени. Чтобы принять в ней участие, нужно было поставить свечу на подоконник или прийти с ней к одному из воинских мемориалов. В Волгограде акция «Завтра была война» прошла на Мамаевом кургане
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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Главную «свечу памяти» установили днем 21 июня в Зале памяти и скорби Музея Победы на Поклонной горе в Москве. От нее свои свечи смогли зажечь тысячи людей
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Участники акции «Завтра была война» в Волгограде — в городе она проходит уже седьмой раз
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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
В Парке Победы в Москве волонтеры в полночь зажгли 1418 свечей — ровно столько дней длилась война. Их изображение спроецировали на стены музея
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Одновременно на Крымской набережной в Москве проходила акция «Линия памяти», во время которой люди приносили свечи к берегу Москвы-реки
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В Волгограде во время акции «Завтра была война» парадная колонна сотрудников правоохранительных органов поднялась на всемирно известную высоту Мамаев курган
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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Участники мемориальной акции «Свеча памяти» в Парке Победы
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Возложение цветов на Аллее городов-героев в Александровском саду в Москве 22 июня 2018 года
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
В Казани к акции памяти присоединились участники всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» — они принесли цветы к одному из воинских мемориалов города
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Впервые зажигать свечи в этот день начали еще в 2008-2009 годах. С 2017 года акции во всех городах объединил один девиз: «Я не участвовал в войне, но скорбь о ней горит во мне»
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Тысячи россиян по всей стране и за ее пределами присоединились к акции «Свеча памяти», которая прошла в ночь с 21 на 22 июня — накануне 77-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Как люди отдавали дань памяти самому трагическому дню в истории страны — в галерее портала iz.ru
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