Свет памяти

Во всех городах акция памяти началась в 21:00 по местному времени. Чтобы принять в ней участие, нужно было поставить свечу на подоконник или прийти с ней к одному из воинских мемориалов. В Волгограде акция «Завтра была война» прошла на Мамаевом кургане