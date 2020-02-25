Два кроссовера Mitsubishi получили в России медиасистему «Яндекс.Авто»

В марте 2020 года на российском рынке начнутся продажи кроссоверов Mitsubishi Outlander и Pajero Sport с предустановленной на заводе мультимедийной системой «Яндекс.Авто». Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает пресс-служба Mitsubishi.

Мультимедийная система будет устанавливаться на модель Outlander в переднеприводных и полноприводных комплектациях Intense+, а также Instyle и во всех дизельных кроссоверах Pajero Sport в комплектации Instyle.

Для владельцев автомобилей с новой мультимедийной системой откроется доступ к сервисам «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Браузер» и стриминговому сервису «Яндекс.Музыка» (при оформлении платной подписки). Также с помощью новой системы можно оплачивать топливо на автозаправочных станциях (АЗС) не выходя из автомобиля. Всеми функциями можно управлять голосом — при помощи голосового помощника «Алиса».

17 января сообщалось, что на российском рынке появится обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport.