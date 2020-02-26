Hyundai представит в Женеве обновленный хетчбэк i30

Корейская компания Hyundai представит в марте этого года на автосалоне в Женеве (Швейцария) обновленный хетчбэк i30. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба бренда.

От предшественника рестайлинговая модель отличается новой решеткой радиатора, встроенными в фары V-образными светодиодными дневными ходовыми огнями, а также колесными дисками нового дизайна.

В салоне установлена цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, водителю доступно беспроводное зарядное устройство.

Автомобиль получил 120-сильный бензиновый двигатель объемом 1 л. Силовой агрегат может быть укомплектован электромотором, который приводится в действие от 48-вольтовой бортовой сети. Электродвигатель подключается во время ускорений, снижая нагрузку на основной двигатель.

Кроме того, модель будет комплектоваться 1,6-литровым дизельным двигателем с отдачей 136 л.с. Спортивная версия N-Line оснащается бензиновым 1,5-литровым мотором мощностью 160 л.с. Коробки передач — механическая или роботизированная с двойным сцеплением.

13 февраля сообщалось, что концерн Hyundai Motor Group и американский разработчик электрокаров Canoo объявили о том, что совместно разработают платформу электромобиля для будущих моделей Hyundai и Kia.