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Названа стоимость китайского кроссовера Chery Tiggo 8

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Фото: chery.ru
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Продажи нового китайского семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 на российском рынке начнутся 1 марта 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 25 февраля «Известиям».

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Кроссовер Chery Tiggo 8 построен на модульной платформе T1X. Длина машины составляет 4700 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1705 мм. Колесная база достигает 2710 мм. Что касается объема багажника, то он варьируется от 892 л до 1932 л.

Кроссовер оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 170 л.с., передним приводом и вариатором.

В России автомобиль будет предлагаться в комплектации Prestige, в которую включены 18-дюймовые литые диски, система мониторинга давления и температуры в шинах, светодиодная оптика, датчик света и функция отсрочки выключения фар, система кругового обзора, круиз-контроль, датчик дождя, двухзонный климат-контроль, дистанционный запуск двигателя, бесконтактное открытие двери багажника.

Стоимость Chery Tiggo 8 на российском рынке без учета скидок и спецпрограмм составит 1 699 000 рублей.

28 ноября сообщалось, что в России начались продажи кроссовера Chery Tiggo 4 в обновленной топ-комплектации Cosmo.

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