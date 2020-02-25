В Роскачестве проверили автомобильные незамерзайки

Специалисты Роскачества проверили 31 марку стеклоомывающей незамерзающей жидкости. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщается на сайте организации.

Все образцы незамерзайки закупили в крупных сетевых магазинах и на интернет-площадках. В исследовании не участвовали те жидкости, которые продаются на обочине.

Для проверки выбирали образы, рассчитанные на температуры до -20 градусов — самый популярный вид стекломоя у водителей. Цена на незамерзайки варьировалась от 33,3 до 145,5 рублей за литр. Анализ жидкостей проводили по 26 показателям, среди которых — состав, качество ингредиентов, внешние характеристики, герметичность упаковки, раздражающее действие на кожные покровы и конъюнктиву глаза, отмечает телеканал «360».

В итоге экспертизы специалисты Роскачества выявили только две российские марки, которые можно рекомендовать к использованию: FIN Tippa и «Лукойл», пишет сайт kp.ru. Остальные образцы проверку не прошли.

По словам специалистов, большинство образцов не переходят из жидкого состояния в твердое при заявленной температуре: это происходит уже при -13 градусах, а для стеклоомывающей жидкости это один из главных показателей, определяющих, может ли жидкость испортить автомобиль. Также почти все образцы меняют цвет лакокрасочного покрытия и портят его, изменяют свойства резины, их которой сделаны шланги, отмечает «Федеральное агентство новостей». Вместе с тем, ядовитый метиловый спирт не был обнаружен ни в одном из проверенных образцов.

В конце ноября сообщалось, что большую часть жидкостей-незамерзаек в Москве Роспотребнадзор признал опасной — они не отвечают санэпиднормам.