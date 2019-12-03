В Госдуме проанализировали причины роста ДТП с участием такси

Высокая стоимость аренды автомобилей такси стала одной из причин, почему выросло число ДТП с их участием. Так член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев прокомментировал «Известиям» сообщения СМИ о том, что в России за десять месяцев 2019 года произошло 2,7 тыс. аварий с автомобилями такси, что на 60% больше, чем годом ранее.

Водителям приходится работать сверхнормы, чтобы отбить стоимость аренды авто, на которые автопарки устанавливают высокие тарифы, рассказал Васильев.

«В расходах таксиста, не имеющего своего автомобиля, есть константа — стоимость аренды. И вся эта ситуация с аварийностью скорее привязана к жадности автопарков», — отметил депутат.

Борьбу с переработками уже начали московские власти, сообщал в марте «Коммерсант». Глава дептранса Максим Ликсутов тогда анонсировал новую электронную систему мониторинга, которая не даст водителям перерабатывать путем «перебежек» из одного агрегатора в другой.

Однако запрет водителям такси на работу свыше 8 часов полностью не решит проблему с утомляемостью, полагает Васильев.

«Есть самозанятые, которые выходят на дежурство после основной трудовой смены. Например, отработал днем на заводе, а вечером решили потаксовать. Или отработал вахтером в ночную смену, а утром вышел поработать на такси», — сказал депутат.

Несмотря на то что водитель откроет восьмичасовую смену, к этому моменту он уже будет настолько усталый, что это может привести к трагическим последствиям, считает Васильев.

Решение парламентарий видит в совершенствовании систем умных камер, которые отслеживают состояние водителя за рулем.

Запрещать самозанятым работать таксистами Васильев считает нецелесообразным, потому что это приведет к сокращению машин на маршрутах, к увеличению времени подачи такси, а также к росту цен перевозок.

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что в Москве дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с участием автомобилей такси чаще всего происходят по понедельникам, вторникам и воскресеньям.