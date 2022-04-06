Эксперт оценил ход боев за Мариуполь и назвал следующую цель спецоперации

Бои за Мариуполь вошли в завершающую стадию, на очереди окружение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой и Луганской республиках, высказал «Известиям» мнение военный эксперт Владислав Шурыгин.

«То, что накануне целый батальон морской пехоты сложил оружие в Мариуполе, демонстрирует, насколько ситуация там для украинских войск отчаянная. Сосредоточенные в городе националисты всё еще сопротивляются, но боевой дух даже элитных частей полностью подорван. Руководство группировки «Азов» («Азов» — радикальный националистический батальон, в отношении которого в РФ возбуждено несколько уголовных дел. — Ред.) надеется на возможность своей эвакуации вертолетами. Но понятно, что подавляющее большинство обороняющихся так вывезти невозможно ни при каких условиях, их оставят на заклание. Из-за информационной изоляции они могут даже не знать, что у них был выбор — сохранить жизнь и выйти по коридорам или стать живым щитом для прикрытия попытки бегства лидеров неонацистов», — рассказал он.

Эксперт отметил, что резкое усиление ночных ударов по районам сосредоточения украинских войск может говорить о подготовке к новому крупномасштабному наступлению войск России и союзников с целью замкнуть кольцо окружения вокруг сил ВСУ в Северодонецке, Лисичанске и Краматорске.

Даже Генштаб Украины накануне был вынужден признать успехи в продвижении российских войск по направлению к Славянску.

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«Выхода не было: Минобороны РФ готовится к полному освобождению Мариуполя»