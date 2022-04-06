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ДТП у посольства России в Бухаресте могло быть подстроено

СМИ: в Бухаресте не исключают, что автомобиль мог врезаться в забор посольства России намеренно
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Инцидент с автомобилем, который на высокой скорости врезался в забор посольства России в Румынии, мог быть намеренным. Об этом сообщает в среду, 6 марта, телеканал Digi 24 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Источник рассказал, что скорость, с которой машина въехала в ограждение, была очень высокой. В итоге машине удалось преодолеть все ограждения. Они были установлены в последние недели из-за протестов, проходивших в городе в связи с военной операцией России на Украине.

Также сообщается, что дежуривший у здания дипмиссии жандарм якобы приказал водителю немедленно покинуть место происшествия, но тот проигнорировал его призыв, а затем поджег себя.

В посольстве «Известиям» в этот день рассказали, что никто из работников дипмиссии в Бухаресте не пострадал.

Ранее телеканал сообщал, что утром 6 марта автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте. После столкновения машина загорелась. В автомобиле находился только водитель, спасти его не удалось. В полиции разрабатывает версию несчастного случая. Движение транспорта вокруг посольства РФ было временно остановлено.

До этого, 7 марта, грузовик полностью снес ворота российского посольства в Дублине (Ирландия). Инцидент произошел в присутствии полицейских, которые не предприняли никаких действий. Позже водителя автомобиля задержали. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать нападение на российскую дипмиссию.

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