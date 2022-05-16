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Страны ОДКБ не обсуждали вопрос об участии в спецоперации РФ по защите Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вопрос об использовании сил ОДКБ в ходе российской спецоперации по защите Донбасса на встрече лидеров стран-членов организации не ставился. Об этом 16 мая по итогам саммита заявил генсек организации Станислав Зась.

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«Сегодня в ходе встречи президент Российской Федерации Владимир Путин очень подробно проинформировал своих коллег о ходе специальной военной операции, которую проводит Российская Федерация на Украине. Вопрос о каком-либо участии ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот день Путин отметил, что Запад поощряет разгул неонацизма на Украине. Глава государства уточнил, что часто слышит разговоры о том, что экстремисты есть везде, однако, подчеркнул он, только на Украине нацизм поощряется на государственном уровне.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь высказал мнение, что самая опасная тенденция на Украине — это попытки ее расчленения. По его словам, созданы «тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и «защитить» ее».

Путин объявил о начале спецоперации по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года. В состав организации входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.

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