Беженцев сила: в ОДКБ обсудили риски инфильтрации радикального исламизма

Террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) сохраняет сильные позиции на территории Афганистана, что представляет серьезную угрозу для близко расположенных к нему государств. Обеспокоенность этим фактом 23 августа выразили участники внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая прошла по инициативе Владимира Путина . Во время нее лидеры сошлись во мнении, что сейчас важно не допустить инфильтрации радикального исламизма и пресечь вербовку граждан в ряды экстремистов, в том числе с использованием соцсетей и интернета. Эксперты подтверждают, что террористы могут пытаться попасть на территорию приграничных государств под видом беженцев . Между тем ситуация в Афганистане может трансформироваться в гражданскую войну на фоне продолжающихся вооруженных столкновений между талибами (движение запрещено в РФ) и их противниками.

Пресекать вербовку

Нестабильная ситуация в Афганистане, где 20 лет спустя контроль над страной вновь перешел к движению «Талибан», стала главной причиной проведения внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В роли инициатора онлайн-саммита выступил президент России, в весьма сжатые сроки мероприятие организовал Таджикистан. У него укрепление позиций террористической организации в соседней стране вызывает особую тревогу , ведь протяженность таджикско-афганской границы составляет около 1340 км. Тем не менее, приход к власти талибов может осложнить ситуацию в сфере безопасности не только в среднеазиатском регионе.

Владимир Путин выступил за координацию подходов к решению афганской проблемы на международной арене, в частности, по линии Совбеза ООН и «Большой двадцатки» (G20) . При этом лидеры стран ОДКБ серьезно озабочены тем, что террористическая группировка ИГ сохраняет в Афганистане довольно сильные позиции.

Беженцев сила Фото: РИА Новости/Евгений Паулин

— Было отмечено, что важно не допустить инфильтрации исламизма на территории государств-членов ОДКБ и пресекать вербовку граждан наших стран в ряды экстремистов, в том числе с использованием соцсетей и интернета, — заявил по итогам встречи официальный представитель Кремля Дмитрий Песков .

По-прежнему серьезной проблемой остается наркотрафик , поскольку, в Афганистане, по разным данным, производят около 85% героина и морфина в мире. При этом именно этот вид незаконного бизнеса, по информации Financial Times, составляет значимый доход для многих террористических организаций, включая движение «Талибан».

Не исключено, что террористы могут попытаться попасть в соседние страны под видом беженцев, считает президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер. Владимир Путин уже несколько дней назад призвал «не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев» . По этой же причине российский лидер недавно раскритиковал идею западных стран разместить беженцев из Афганистана в странах Средней Азии до получения ими виз в США и Европу.

— Оперативные службы должны быть готовы к этому и отслеживать ситуацию. Сейчас все зависит от того, насколько «Талибану» удастся удержать отдельные террористические группировки от попыток попасть в чужие страны. Талибы обещали это сделать в рамках переговорных процессов, которые проходили в Дохе и Москве, — пояснил Иосиф Линдер.

Беженцев сила Фото: REUTERS/Abdul Khaliq Achakzai

Эксперт напомнил: «Талибан» многократно объявлял, что его активность распространяется только на территории Афганистана . То есть, их главная задача заключается в существовании Исламского Эмирата Афганистан. В этом они отличаются от многих других группировок, включая ИГ, уточнил он.

— Хотя исключить радикализацию той или иной части структур «Талибана» тоже нельзя , — предупреждает Иосиф Линдер. — Помимо пуштунов движение «Талибан» состоит из многих других народностей. В зависимости от тех отношений, которые установятся в Афганистане, определится равновесие между ними . То есть, будут ли все участники движения действовать в общем русле политики «Талибана» либо они, не договорившись по политическим вопросам, начнут свою игру.

Общее дело

Поток беженцев, который может хлынуть в соседние страны из Афганистана, остается серьезной угрозой, поскольку с 2001 года многие афганцы сотрудничали с американской стороной и их союзниками в качестве переводчиков или проводников. Власти западных стран, однако, не успели большинство из них эвакуировать из страны вовремя, несмотря на сделанные обещания.

В связи с этим не удивительно, что многие афганцы сейчас опасаются репрессий со стороны радикального движения и пытаются покинуть республику . Подтверждением царившего отчаяния стали, в том числе и жуткие кадры из кабульского аэропорта, где люди в прямом смысле слова пытались запрыгнуть на самолет, чтобы сбежать из страны. Опасаются за свою жизнь и те, кто поддерживал власть президента Ашрафа Гани , который после прихода талибов в Кабул, бежал из страны, сейчас он находится в ОАЭ. Еще одной уязвимой группой остаются женщины . В последний раз, когда религиозные фундаменталисты управляли страной, прекрасной половине нельзя было учиться и покидать дом без супруга.

Беженцев сила Ситуация около аэропорта Кабула Фото: REUTERS/Asvaka News

Хотя официальные представители «Талибана» неоднократно заверяли международное сообщество, что не намерены мстить и ущемлять чьи-либо права , с каждым днем появляется все больше информации о насилии в отношении мирного населения.

Впрочем, миграционный кризис может усилиться и на фоне продолжающихся боевых действий в республике. По словам генсека ОДКБ Станислава Зася, возникающие очаги сопротивления движению «Талибан» способны привести к долговременной гражданской войне на территории Афганистана . При этом руководитель организации обратил внимание на то, что талибы пока так и не приступили к формированию коалиционного правительства, которое должно отражать интересы всех сторон.

Вероятность гражданской войны, безусловно, есть, несмотря на стремительный военный успех «Талибана», согласен старший научный сотрудник Постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его словам, не все территории в Афганистане и этнические группы могут смириться с исламистской идеологией движения, если она будет реализована в таком же ключе, как в 90-х годах. При этом он напомнил, что уже сейчас бывший вице-президент Амрулла Салех вместе с Ахмадом Масудом-младшим (сын бывшего полевого командира) пытаются создать в Панджшерском ущелье плацдарм для борьбы с талибами.

— Другой вопрос — это социально-экономическая ситуация в стране. У талибов, которые до сих признаются террористической организацией, нет возможности легально заниматься привлечением средств и реализовывать инвестиционные проекты . Поэтому не совсем ясно, за счет чего они планируют поддерживать жизнедеятельность государства и обеспечивать социальную стабильность, — сказал «Известиям» эксперт.

Беженцев сила Фото: Global Look Press/Stringer

Станислав Зась также заявил, что счел бы полезным взаимодействие ОДКБ и НАТО для локализации угроз, исходящих из Афганистана, но альянс не проявляет готовности к такому сотрудничеству . А глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности проведения совместного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ и государств — членов ШОС. Он констатировал, что практически все члены этого объединения сосредоточены вокруг Афганистана. К слову, проблема беженцев из республики уже затронула Белоруссию. По словам Лукашенко, за последние дни через территорию его страны в западные государства попытались проникнуть несколько десятков, если не сотен афганцев .

По итогам заседания лидеры стран ОДКБ договорились выработать меры совместного реагирования на афганскую проблему до 16 сентября . В этот день главы государств соберутся на полноформатной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, чтобы продолжить диалог.