Песков исключил участие ОДКБ в спецоперации по защите Донбасса

Вопрос участия миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в спецоперации по защите Донбасса не рассматривается. Об этом в понедельник, 20 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, такой вариант не рассматривался», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

6 июня глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов не исключил, что миротворческие силы ОДКБ будут востребованы на территориях Донбасса, а также на освобожденных территориях Украины. Депутат также уточнил, что Россия вряд ли согласится с тем, «что какие-то страны НАТО под видом миротворцев попытаются туда залезть».

1 июня первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что введение миротворцев организации на Украину невозможно до завершения спецоперации России. По его словам, Москва считает разговоры на эту тему неуместными.

До этого, 16 мая, в Москве прошла встреча лидеров стран ОДКБ. В ходе саммита организация приняла заявление об обеспечении безопасности границ блока. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что в ходе саммита лидеров стран организации в Москве не ставился вопрос об участии ОДКБ в спецоперации России в Донбассе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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