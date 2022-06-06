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В Госдуме не исключили необходимости введения миротворцев ОДКБ в Донбасс

Депутат Госдумы Картаполов: нельзя исключать, что миротворцы ОДКБ будут необходимы в ДНР и ЛНР
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Фото: ТАСС/EPA/IGOR KOVALENKO
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Нельзя исключать, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут востребованы на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Украины, заявил в понедельник, 6 июня, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

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«Нельзя исключать, что востребованы будут миротворцы из стран ОДКБ и на освобожденных территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик», — сказал он.

Депутат также уточнил, что Россия вряд ли согласится с тем, «что какие-то страны НАТО под видом миротворцев попытаются туда залезть».

1 июня первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что введение миротворцев организации на Украину невозможно до завершения спецоперации России. По его словам, Москва считает разговоры на эту тему неуместными.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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