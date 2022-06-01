Представитель РФ оценил возможность размещения миротворцев ООН на Украине

Введение миротворцев ООН на Украину невозможно до завершения спецоперации России. Как заявил «Известиям» в среду, 1 июня, первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, Москва считает разговоры на эту тему неуместными.

«Сейчас это лишь гипотетические и абсолютно беспочвенные рассуждения, поскольку наша специальная военная операция на Украине продолжается, цели еще не достигнуты. Не уверен, что миротворцы в принципе понадобятся. Обычно миротворцы ООН вводятся, чтобы остановить конфликт или пресечь конфликтную ситуацию при согласии конфликтующих сторон или вовлеченной стороны. Это решение оформляется резолюцией Совета Безопасности (СБ), формируется миссия ООН, мандат которой одобряется и регулярно пересматривается Совбезом. Разумеется, принять такое решение без России как постоянного члена СБ невозможно», — пояснил он.

В течение трех месяцев, что Россия ведет на территории Украины свою операцию, ООН выступала с несколькими мирными инициативами — в основном, гуманитарного характера. Однако о том, чтобы ввести в страну миротворческий контингент, речи не шло.

Как заявил 26 мая замгенсекретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа, «пока не будет достигнуто прекращение насилия», обсуждать этот вопрос было бы преждевременным.

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«Всем миротворчеством: почему ООН не посылает контингент на Украину»