Лавров рассказал о негативном отношении НАТО к развитию ОДКБ

Странам НАТО не нравится развитие Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом во вторник, 7 июня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для фильма «Союзники ОДКБ — 30 лет на страже коллективной безопасности».

«ОДКБ будет развиваться в зависимости от потребностей, которые реально возникают в практической жизни. Не всем нравится развитие организации, в том числе не нравится нашим натовским коллегам», — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что ОДКБ должна быть фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике.

«Сейчас развернулась горячая дискуссия по поводу того, как реализовывать решения саммитов ОБСЕ об обеспечении неделимости безопасности. Это один из принципиальных вопросов, который мы ставим», — сказал Лавров.

Ранее, 22 мая, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организация обладает достаточным количеством средств, чтобы ответить на имеющиеся сегодня в связи с расширением Североатлантического альянса вызовы, а потому необходимости увеличивать ее силовой блок нет.

До этого, 16 мая, в Москве прошла встреча лидеров стран ОДКБ. Президент России Владимир Путин в ходе заседания отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. По его словам, Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

Российский лидер также подчеркнул, что ОДКБ играет очень важную стабилизирующую роль на пространстве бывшего СССР. Он выразил надежду, что влияние организации будет только возрастать. Также в ходе саммита организация приняла заявление об обеспечении безопасности границ блока.

ОДКБ — международная организация по вопросам безопасности, участниками которой в настоящее время являются шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Договор о создании организации 15 мая 1992 года в Ташкенте подписали главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана (не является членом ОДКБ с 2012 года). В 1993 году к организации присоединилась Белоруссия.