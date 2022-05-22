Генсек ОДКБ заявил о силовом потенциале организации для ответа на угрозы НАТО

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обладает достаточным количеством средств, чтобы ответить на имеющиеся сегодня в связи с расширением Североатлантического альянса вызовы, а потому необходимости увеличивать ее силовой блок нет. Такое заявление 22 мая сделал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в эфире телеканала «Беларусь 1», трансляция которого велась на сайте Белтелерадиокомпании.

При обсуждении расширения НАТО Зась отметил, что принятие в этот блок новых членов рассматривается ОДКБ как предпосылка для роста напряженности и дальнейшей милитаризации Европы, что не служит укреплению безопасности как для ОДКБ, так и для НАТО. При этом генсек считает, что ОДКБ обладает достаточными ресурсами для реакции на любое развитие событий, а потому нужды в укрупнении ее силового аппарата нет.

«Нужно ли нам усиливать свой потенциал? У нас достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные вызовы, которые реально проявятся в этой ситуации», — резюмировал генсек.

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17 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

16 мая в Москве прошла встреча лидеров стран ОДКБ. Президент России Владимир Путин в ходе заседания отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер, и заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы. Он отметил, что что ОДКБ играет очень важную стабилизирующую роль на пространстве бывшего СССР, и выразил надежду, что влияние организации будут только возрастать. Также в ходе саммита организация приняла заявление об обеспечении безопасности границ блока.

5 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Владимир Путин не хочет прямого конфликта с НАТО. В тот же день заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин рассказал, что Запад, по сути, ведет подготовку к ведению военных действий на восточном направлении. По его словам, в близости границ РФ и Белоруссии уже сегодня находятся силы НАТО. Он отметил, что Североатлантический альянс вдвое нарастил силы в Восточной Европе.

ОДКБ — международная организация по вопросам безопасности, участниками которой в настоящее время являются шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Договор о создании организации 15 мая 1992 года в Ташкенте подписали главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана (не является членом ОДКБ с 2012 года). В 1993 году к организации присоединилась Белоруссия.