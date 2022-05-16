Путин отметил стабилизирующую роль ОДКБ на постсоветском пространстве

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) играет очень важную стабилизирующую роль на пространстве бывшего СССР. Об этом 16 мая в ходе юбилейного саммита организации заявил президент РФ Владимир Путин.

Он выразил надежду, что возможности и влияние организации будут только возрастать.

«Надеюсь, что организация, которая за предыдущие годы превратилась в полноценную международную структуру, будет развиваться и дальше. Имею в виду и непростые времена», — отметил он.

По словам Путина, непростые времена «не заканчиваются никогда», но ОДКБ играет важную роль на постсоветском пространстве.

До начала саммита глава государства Путин провел двустороннюю встречу с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Российский лидер упомянул про обстановку в регионе Таджикистана, отметив, что она остается сложной. Главы двух государств пообщались касательно этой темы и обсудили, что необходимо предпринять, чтобы укрепить безопасность.

16 мая в Москву для участия в саммите прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пресс-служба главы Белоруссии отмечала, что лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие угрозы.

ОДКБ — международная организация по вопросам безопасности, участниками которой в настоящее время являются шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Договор о создании организации 15 мая 1992 года в Ташкенте подписали главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана (не является членом ОДКБ с 2012 года).

В 1993 году к организации присоединилась Белоруссия.