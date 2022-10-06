Российские разведчики нарушили планы противника в рамках учения «Поиск-2022»

Разведчики России выполнили задачи в тылу условного противника в ходе учений «Поиск-2022» в Казахстане. Об этом 6 октября сообщило Министерство обороны России.

Разведывательные подразделения коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) государств — членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) были доставлены десантно-штурмовым способом в район выполнения задачи. Для выполнения операции были задействованы вертолеты Ми-8.

Разведчики из Белоруссии, России и Казахстана обнаружили стратегические объекты условного противника и передали их координаты в командный пункт. Таким образом, они нарушили систему управления незаконных вооруженных формирований и разведали планы противника.

Учения проходили в дневное и ночное время суток. После успешного выполнения миссии разведчики под прикрытием вернулись на пункт дислокации.

3 октября в Казахстане стартовала активная фаза учений коллективных сил ОДКБ. Первый заместитель министра обороны, начальник генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов отметил значение ОДКБ в деле обеспечения стабильности и безопасности в регионе и повышении профессионализма военнослужащих государств, участвующих в организации. В текущем году основные мероприятия совместной подготовки проводятся в Центрально-Азиатском регионе, где ключевое влияние на развитие обстановки оказывает ситуация в Афганистане.

Общая численность участников учений в Казахстане составит более 6500 человек и свыше 850 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Основу российского контингента составляют подразделения Центрального военного округа.