В 2023 году оборонный бюджет Эстонии впервые превысит €1 млрд. Об этом 30 декабря заявил министр обороны страны Ханно Певкур.

«По сравнению с концом 2021 года правительство выделило на государственную оборону на следующие пять лет дополнительно более €1,6 млрд. Это означает, что уже в следующем году оборонный бюджет впервые превысит €1 млрд. В 2024 году расходы Эстонии на оборону будут составлять не менее 3% от ВВП», — заявил он в статье для компании ERR.

Также, по словам министра, Евросоюз выделил Эстонии €156 млн в виде компенсации за военную помощь Украине, а США поддержали приобретение реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS за $140 млн.

Певкур также отметил, что в течение четырех лет доля инвестиций в оборонный бюджет Эстонии вырастет до 55%, что является самым высоким показателем для стран НАТО.

16 декабря сообщалось, что в Эстонию прибыла рота военных из США в рамках усиления восточного фланга НАТО. Она будет служить и проводить совместные занятия с эстонской 2-й пехотной бригадой.

24 ноября было объявлено, что в ближайшее время в Эстонии будет сформирована дивизия, в состав которой войдут подразделения союзных государств. Данная дивизия станет подразделением тактического звена, основной целью которого станет отражение атак и уничтожение неприятеля, а также восстановление контроля над оккупированными регионами.

До этого, 18 ноября, в Эстонию прибыли три корабля 1-й постоянной военно-морской группы НАТО. Отмечалось, что в Старом порту Таллина пришвартовались голландский флагман HNLMS Tromp (F803), датский фрегат HDMS Esbern Snare (F342) и норвежский танкер HNoMS Maud.