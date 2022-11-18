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В Эстонию прибыли три корабля НАТО

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Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS
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В Эстонию прибыли три корабля 1-й постоянной военно-морской группы НАТО. Об этом 18 ноября сообщается на сайте Вооруженных сил страны.

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«Мы здесь, чтобы помочь обеспечить безопасность в регионе Балтийского моря, где мы тесно сотрудничаем с силами обороны Эстонии», — приводятся слова командующего группой Жанетта Моранга.

Отмечается, что в Старом порту Таллина пришвартовались голландский флагман HNLMS Tromp (F803), датский фрегат HDMS Esbern Snare (F342) и норвежский танкер HNoMS Maud.

Уже на следующей неделе корабли отправятся в Финляндию, где примут участие в международных военно-морских учениях «Ледяные ветры 22».

В начале июня в Эстонии и Латвии прошли военные учения Ramstein Alloy 22-2 с участием военно-воздушных сил НАТО и стран — партнеров альянса. Отмечалось, что основной целью учений является отработка обеспечения безопасности воздушного пространства стран Балтии.

В сентябре военный эксперт Владимир Ераносян заявил, что НАТО под руководством США готовит в Эстонии диверсантов для атак на территории России.

Еще в конце февраля на фоне начатой Москвой спецоперации по защите населения Донбасса руководство НАТО заявило, что будет наращивать присутствие на восточном фланге блока, в частности в трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии. Во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Ригу 7 марта глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс попросил о постоянном размещении в стране американских военных.

Латвия, Литва и Эстония присоединились к НАТО в 2004 году, но на их территории нет постоянных военных баз альянса. В 2017-м в трех странах были созданы многонациональные боевые группы блока численностью около 1 тыс. военнослужащих.

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