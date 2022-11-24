В Эстонии сформируют дивизию из подразделений союзных стран

В силах обороны Эстонии сообщили о том, что в ближайшее время будет сформирована дивизия, в состав которой войдут подразделения союзных государств. Об этом 24 ноября рассказал заместитель командующего силами обороны генерал-майор Вейко-Велло Пальм, пишет портал ERR.

«Дивизия выполняет две основные задачи в обороне Эстонии: объединяет боевые действия округов территориальной обороны, бригад и других родов войск и является связующим звеном с союзниками и их военными возможностями», — отметил он.

Как рассказал Пальм, данная дивизия станет подразделением тактического звена, основной целью которого станет отражение атак и уничтожение неприятеля, а также восстановление контроля над оккупированными регионами. Он также отметил, что дивизия станет воинской частью военного времени и постоянно действующей структурной единицей.

«Согласно нынешним планам, из эстонских частей в состав дивизии войдут 1-я пехотная бригада, 2-я пехотная бригада, батальон логистики и батальон штаба и связи. Уставом дивизии могут быть также предусмотрены другие подразделения в подчинении командира дивизии», — резюмировал генерал.

Ранее, 23 ноября, президент Румынии Клаус Йоханнис официально проинформировал парламент страны, что на территории государства будут размещены два радара НАТО.

До этого, 18 ноября, в Эстонию прибыли три корабля 1-й постоянной военно-морской группы НАТО. Отмечается, что в Старом порту Таллина пришвартовались голландский флагман HNLMS Tromp (F803), датский фрегат HDMS Esbern Snare (F342) и норвежский танкер HNoMS Maud.

26 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что чем ближе американские войска к границам России, тем больше опасность для РФ.

Еще в конце февраля на фоне начатой Москвой спецоперации по защите населения Донбасса руководство НАТО заявило, что будет наращивать присутствие на восточном фланге блока, в частности в трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии. Во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Ригу 7 марта глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс попросил о постоянном размещении в стране американских военных.

Латвия, Литва и Эстония присоединились к НАТО в 2004 году, но на их территории нет постоянных военных баз альянса. В 2017-м в трех странах были созданы многонациональные боевые группы блока численностью около 1 тыс. военнослужащих.