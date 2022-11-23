Два мощных радара НАТО будут размещены в Румынии

Президент Румынии Клаус Йоханнис официально проинформировал парламент страны, что на территории государства будут размещены два радара НАТО. Об этом сообщило 23 ноября агентство Agerpres.

Йоханнис сообщил, что один из радаров предоставила Испания — TPS-43. Он будет установлен и интегрирован в систему противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) Североатлантического альянса (NATINADS) в Румынии. В свою очередь корпус морской пехоты США намерен разместить радар TPS-80 в стране недалеко от границы с Украиной.

Для установки оптимальных мест для размещения техники испанские и американские специалисты проводили разведку местности, предварительно согласовав это с румынскими военными властями. Радары позволят обнаруживать воздушные цели на востоке Украины, а также в центральной и западной частях бассейна Черного моря.

26 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что чем ближе американские войска к границам России, тем больше опасность для РФ. Таким образом он прокомментировал информацию о размещении в Румынии дивизии США, указав, что данное решение «не приводит к укреплению предсказуемости и стабильности в нашем регионе».

Тогда же обозреватель Al Mayadeen Ахмад Хадж Али высказал мнение, что размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США «Кричащие орлы» может говорить о начале глобального конфликта и третьей мировой войны. По его мнению, третья мировая война уже началась. Хадж Али подчеркнул, что сейчас уже не важно, кто первым начал конфликт между Россией и Украиной.

23 октября в Госдуме России обвинили президента Украины Владимира Зеленского в подталкивании «своих западных кукловодов» к третьей мировой войне. В тот же день читатели британской газеты The Sun раскритиковали украинского лидера после того, как тот призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России, чтобы Москва не смогла использовать ядерное оружие.

20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что НАТО приближается к столкновению с Россией, продолжая поставлять вооружение на территорию Украины.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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