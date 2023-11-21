Заборостроители: власти Эстонии хотят закрыть КПП на границе с Россией

Эстония вслед за Финляндией может заблокировать свою границу с Россией. Схема уже опробована финнами: обвинить Москву в злонамеренном сгоне нелегальных мигрантов из третьего мира к границам ЕС и «запечатать» контрольно-пропускные пункты. Однако эстонцам это будет сделать сложнее, чем финнам, ибо значительная часть населения Эстонии связана с россиянами большим количеством связей — родственных, дружеских и экономических. Если наглухо отрезать их от исторической родины, это может повлечь социальный взрыв. Подробности — в материале «Известий».

Поиски повода

На границе Эстонии с Россией пока открыты для международного движения пять пунктов пересечения рубежей, три из которых находятся в Нарве. У разных контрольно-пропускных пунктов разная и специализация. Так, находящиеся на юго-востоке Эстонии пункты «Лухамаа» и «Койдула» предназначены для автомобильного движения, а другие два КПП — для железнодорожного сообщения. Кроме того, предусмотрены два двусторонних пеших пункта пересечения границы. Впрочем, один из них, пограничный пункт пропуска «Нарва-2», временно закрыт с ноября прошлого года.

Нынешнее правительство Эстонии проводит в отношении РФ политику бескомпромиссной конфронтации и в идеале хотело бы полностью отгородиться — невзирая даже на сопутствующие экономические потери (так называемая политика ценностей). Эстонцы уже несколько лет укрепляют границу и мечтают о закрытии КПП. Однако нужен повод. В Таллине изощряться не стали и решили воспользоваться примером финнов, которые, прежде чем закрыть четыре КПП на границе с РФ, обвинили Москву в намеренном пропуске нелегальных мигрантов.

Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Sergei Stepanov

Теперь эстонцы скрупулезно высчитывают количество нелегалов из государств Азии и Африки, пытающихся проникнуть в Эстонию с российской стороны, и ежедневно сообщают об этом публике. Так, например, по словам эстонского гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева, только в ночь на четверг, 16 ноября, в страну пытались попасть в общей сложности 19 граждан Сомали и Сирии, прибывшие на погранпункт в Нарве. «Они хотели через Эстонию попасть в ЕС. Но поскольку у них не было законных оснований, их отправили обратно в Россию», — пояснил Беличев. Он обвинил россиян в том, что они позволили этим мигрантам приблизиться к эстонской границе, хотя и знали о том, что те не имеют права на въезд в Евросоюз. Впрочем, ночь на пятницу, 17 ноября, увы, оказалась «неурожайной» — не было зафиксировано ни одного нелегала.

По словам Беличева, он поддерживает постоянный контакт с коллегами из Финляндии, где на днях было принято решение с 18 ноября закрыть на три месяца четыре наиболее оживленных погранпункта («Нуйямаа», «Ниирала», «Иматра», «Валимаа») на границе с РФ. По его мнению, закрытие финских погранпунктов может привести к усилению миграционного давления на эстонскую границу. «Мы следим за ситуацией, готовы реагировать, готовы предпринять свои шаги, если возникнет необходимость», — сказал Беличев. Он добавил, что в случае необходимости Эстония готова полностью закрыть КПП на границе с Россией.

С обвинениями в адрес Москвы выступил и эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. «В последние годы мы видели организованное давление беженцев на границах Польши, Литвы и Латвии», — сказал эстонский министр, повторив привычные обвинения в адрес властей Белоруссии: якобы это они уже в течение трех с лишним лет специально подстрекают беженцев штурмовать границы ЕС. Однако Москва, по словам Ляэнеметса, приступила к проведению подобной операции только сейчас.

Фото: РИА Новости/Сергей Степанов

«Зачем жителям Нарвы ехать в Россию?»

Отметим, что несколько месяцев назад Эстония отправила в Латвию полицейский отряд ESTPOL8 для помощи в защите границы от мигрантов. Кстати, эта «защита» проводится столь жестокими методами, что с января прибалтами там были убиты уже 13 человек. Так или иначе, в Эстонии сочли, что теперь граница Латвии «надежно защищена», и отозвали отряд ESTPOL8 домой, где он готовится применить полученные навыки уже на родной земле. «Мы потренировались, научились использовать наши резервы. Мы готовимся всё больше и больше, чтобы если что-то подобное действительно произойдет, смогли бы решительно отреагировать», — сказал министр Ляэнеметс.

Лаури Ляэнеметс считает, что Россия обязана не позволять прибывшим на ее территорию беженцам даже приближаться к эстонской границе. Министр сетует, что россияне не мешают мигрантам выходить на эстонские КПП, после чего те подают заявления о получении убежища. И он, уже не сдерживаясь, назвал происходящее «гибридной атакой» России. «Это делается очень сознательно. Люди приходят к нам, начинают просить убежища и международной защиты, а мы должны начать их размещать и принимать», — пожаловался Ляэнеметс в телеинтервью. «Очевидно, что уже был сделан первый шаг в сторону Финляндии, теперь пришла очередь Эстонии. Цель всей этой деятельности — дестабилизировать общество и вызвать у людей беспокойство и страх, а также снизить доверие к правительству и государственным учреждениям. Но мы не оставим это просто так, будем действовать решительно», — добавил Ляэнеметс.

В ночь на 17 ноября на мост, соединяющий эстонскую Нарву и российский Ивангород, привезли противотанковые заграждения. Такие заграждения используются как часть фортификационных сооружений, предназначенных для того, чтобы помешать передвижению тяжелой военной техники. Руководитель эстонского пограничного пункта в Нарве Марек Лийва пояснил прессе, что бетонные блоки подготовили «на случай, если правительство Эстонии решит по примеру соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов».

Фото: ТАСС/EPA/VALDA KALNINA

Тут стоит отметить, что Россия с февраля 2024 года приостановит автомобильное движение на границе с Эстонией, осуществляемое пока через контрольно-пропускной пункт «Ивангород». В правительстве России пояснили, что автомобильный КПП в Ивангороде будет закрыт лишь на период его реконструкции — но эстонские бизнесмены, занимающиеся грузоперевозками через границу, опасаются, что закрытие пропускного пункта, учитывая крайне плохие отношения двух государств, окажется бессрочным. Тем более что ранее эстонское правительство решило заблокировать КПП «Койдула», находящийся на границе Эстонии и Псковской области. Эстонцы подозревают, что закрытие автомобильного КПП в Ивангороде стало «местью» за это со стороны Москвы.

К слову, эстонские власти восприняли известие о закрытии КПП в Ивангороде по-разному. Члены правительства в Таллине откровенно этому радуются. Премьер-министр Кая Каллас (мужа которой, кстати, недавно уличили в том, что он до самого последнего времени занимался бизнесом в России) заявила: «Для меня вопрос заключается в том, почему нарвитяне вообще должны ехать туда, в Россию. Я считаю, что это прекрасно, что Россия закрывает погранпункт. В Россию действительно ехать необязательно». Совсем иначе известие восприняли в самой Нарве: этот город населен преимущественно русскоязычными жителями и связан с Россией тысячами уз — и родственных, и дружеских, и экономических. То же самое можно сказать и про весь эстонский регион Ида-Вирумаа, крупнейшим городом которого является Нарва.

Нарвский политик Алексей Евграфов заявил, что Каллас живет «в другой реальности», а мэр города Яан Тоотс выразил надежду на то, что россияне, быть может, еще передумают и не станут закрывать автомобильный контрольно-пропускной пункт. «Конечно, станет хуже, если КПП в итоге окажется закрыт. Автобусы не смогут проехать в Россию через Нарву, грузовой транспорт, легковые автомобили... Товар придется возить через южную Эстонию. Так что это большая проблема, хотя, насколько мне известно, пешеходный переход останется открытым», — сетует Тоотс. Однако эстонские власти упорствуют. «Поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытие пограничного пункта в Ивангороде на ремонт, бетонные блоки будут в этот период ограничивать передвижение автотранспорта на мосту», — рассказал Марек Лийва.

Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS

Желания и возможности

Руководитель пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар допускает «полное или частичное» закрытие КПП на границе с Россией. «Въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это все законные основания. Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию», — отметил чиновник в беседе с изданием Postimees. По словам Коммусаара, для Эстонии тема границы стала особенно актуальной после решения Финляндии с 18 ноября закрыть четыре КПП на границе с РФ. «Это, конечно, может означать, что люди, которые до сих пор собирались у финских границ, окажутся на эстонских пограничных переходах», — предупредил эстонский чиновник.

Отметим, что закрытие КПП на российско-финляндской и российско-эстонской границах под надуманными предлогами означает стремление североевропейских государств усилить эскалацию с РФ. Однако в Финляндии нет столь же значительного русскоязычного меньшинства, как в Эстонии. При этом уже сейчас в Финляндии можно наблюдать довольно крупные по тамошним меркам акции протеста, участники которых требуют разблокировать восточную границу. Глядя на это, Таллин, скорее всего, пока займет выжидательную позицию и будет принимать решение, исходя из ответной реакции России на действия финнов, а также из общественного мнения внутри самой Эстонии.

Невзирая на усилия властей Эстонии по ассимиляции нацменьшинств, и по сей день в этой стране более 300 тыс. человек (22 % населения) имеют русскую идентичность. У подавляющего большинства из них есть родственники в РФ, зачастую близкие. Если границу с РФ закроют, то у русских эстонцев останется единственная возможность посещать своих российских родственников — посредством длительных и дорогостоящих авиаперелетов с несколькими пересадками. В условиях построенного в Эстонии этнократического режима большинство тамошних русских живут достаточно небогато и не способны позволить себе подобные путешествия.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Jussi Nukari

Сейчас отношение Эстонии к вопросу закрытия восточной границы можно охарактеризовать выражением «и хочется, и колется». В перспективе следующих нескольких лет вероятность такого варианта развития событий очень высока, но пока власти на это не решаются. Еще несколько лет назад в правящих кругах Эстонии были распространены страхи перед жителями Ида-Вирумаа, которых подозревали в массовой «нелояльности» и сепаратистских настроениях. Эти опасения были отчасти развеяны в прошлом году, когда эстонские силовики демонтировали памятники советским солдатам в Нарве, а нарвитяне не вышли массово на их защиту, хоть и выражали свое негодование в соцсетях. Однако остается опасение, что если надавить на людей еще сильнее, отрезав их от исторической родины, то они могут выступить открыто. А страх перед «русским бунтом» после «бронзовой ночи» 2007 года эстонские власти всё еще полностью не оставил...