В пасти безумия: власти Литвы поднимают новую волну русофобии

В последние месяцы в Литве правящие политики внушают населению, что государство вот-вот вступит в войну. Они связывают это с грядущим поражением Украины, помощь которой со стороны ЕС, НАТО и США оказывается, по мнению официального Вильнюса, совершенно недостаточной. «Мы будем следующими после Украины», — внушают населению литовские чиновники. Накал этого психоза оказался столь сильным, что вызвал уже опасения президента Литвы Гитанаса Науседы. А объяснение простое: приближаются выборы. Подробности — в материале «Известий».

«Кошмарный сценарий»

В Литве нарастает истерия по поводу «возможного нападения России». Началось всё с того, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис («Союз отечества — Христианские демократы Литвы») озвучил возможность «кошмарного сценария». Таковым, по его мнению, может стать вариант, при котором США пересмотрят свои интересы и обязательства в Европе. По словам Ландсбергиса, структура мира, возведенная после гибели СССР, теперь меняется на глазах, но в Литве по-прежнему избегают говорить о возникших «экзистенциальных угрозах».

Сейчас, по его мнению, наступает решающий момент. «Мы являемся частью самого мощного альянса в мире», — подчеркивает Ландсбергис, добавляя, впрочем, что НАТО еще предстоит пройти свою проверку на прочность. Такая проверка, по его мнению, окажется совершенно неизбежной, если сейчас «не помочь Украине». Ландсбергис добавил: «США остаются и будут оставаться важнейшей опорой нашей безопасности. Но мы должны начать лучше осознавать меняющиеся интересы Соединенных Штатов и быть готовыми реагировать на них».

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Ландсбергиса пугает, что в случае «угрозы для Литвы» помощью западного сообщества Вильнюсу станут не танки, а самолет, направленный для эвакуации местных властей. Особенно же министр страшится плана, озвученного Дональдом Трампом: в случае его переизбрания максимально сосредоточиться на внутренних делах США и не лезть больше в военные авантюры за рубежом. Этот план идет совершенно вразрез с риторикой и действиями Вильнюса. Власти Литвы усиленно модернизируют свою военную инфраструктуру, закупают оружие и готовятся разместить на своей территории бригаду бундесвера численностью не менее 4 тыс. человек. Всё это сопровождается непрерывными призывами «укрепить защиту» восточного фланга альянса, увеличить численность сил НАТО на литовской территории и попытками установить сухопутную блокаду российского Калининграда.

Откровения Габриэлюса Ландсбергиса вызвали недовольство президента Литвы Гитанаса Науседы. «За последние несколько недель или дней не было ничего такого, чего бы мы не знали раньше. Однако вдруг краски сильно сгустились. Я бы просто предложил министру иностранных дел сесть и успокоиться», — посоветовал Науседа. Президент думает, что столь «внезапные заявления не оказывают положительного влияния на имидж Литвы» и могут отрицательно сказаться на настроениях потенциальных инвесторов.

«Готовиться к худшему»

Высказался и главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис — он, ссылаясь на данные разведки, не увидел упомянутых главой МИДа немедленных угроз со стороны России. Однако Ландсбергис не успокоился: 24 ноября он представил стратегию «защиты» Литвы от России, включающую, в частности, такие пункты, как введение налога на оборону, всеобщей воинской повинности и увеличения вложений в военную промышленность. По словам министра, он «не может полагаться на оптимизм» и «должен быть готов к худшему сценарию развития событий».

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Ландсбергиса поддержал его однопартиец Лауринас Кащюнас, известный своей агрессивной риторикой по отношению к России и, в частности, призывами отобрать у РФ Калининград. Кащюнас сейчас советует литовцам: «Каждое утро мы должны спрашивать себя, что мы сделали сегодня, чтобы завтра быть сильнее. И с таким настроем мы должны двигаться вперед». Парламентарий требует: «У нас должны быть вооруженные силы, которые могут выиграть сражения, выиграть войну. Мы должны понимать, что сперва нам, возможно, придется воевать в одиночку, и мы должны быть к этому готовы».

Тем временем Науседа 24 ноября встретился с командующим многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток» (штаб-квартира которого находится в польском городе Щецин) генерал-лейтенантом Юргеном-Иоахимом фон Зандрартом. Они обсудили реализацию региональных планов альянса, согласованных на июльском саммите в Вильнюсе. «Мы являемся передовой линией НАТО. Альянс силен настолько, насколько сильны его наиболее уязвимые места. Поэтому укрепление восточного фланга НАТО должно быть приоритетом для всех нас», — подчеркнул Науседа. Рецепт успеха, по его мнению, — «быть как никогда сильными и едиными и демонстрировать максимальную готовность».

В свою очередь, бывший замминистра обороны Литвы и экс-заместитель генсека НАТО по организационному управлению Гедримас Еглинскас оценил заявление Габриэлюса Ландсбергиса как чересчур паническое. По мнению Еглинскаса, оно вызвало у населения необоснованные опасения и послало «очень плохой сигнал потенциальным инвесторам». Еглинскас подчеркнул: «Стране нужна политика, представляющая национальные интересы, а не сообщения МИДа или президентуры, демонстрирующие хаос и незнание того, что делать». Он считает, что манипулирование терминами о возможной агрессии против стран Балтии — еще один пример того, как «ради саморекламы и громких заголовков в СМИ преподносятся политические манипуляции», а обоснованные аргументы и факты замалчиваются. «Подобные заявления придают Литве образ ненадежного партнера, своего рода выскочки», — подытожил Еглинскас.

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В ожидании выборов

Однако страх нагоняют и другие министры — в частности, коллега Ландсбергиса по объединению «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» Агне Билотайте, возглавляющая МВД. Она заявила, что в стране катастрофически не хватает бомбоубежищ для гражданского населения и что теперь «нужны миллиарды» на их строительство. По словам Билотайте, сейчас она ведет переговоры с католической церковью по поводу приспособления церковных объектов под нужды гражданской обороны. «Министр настойчиво говорила об укрытиях, то есть о различных местах, таких как подземные переходы, где теоретически можно спрятаться в надежде, что это безопасно. Но в случае бомбежек и авиаударов подобные укрытия вас не спасут», — беспокоится глава фракции оппозиционных социал-демократов Раса Будбергите.

Чиновник администрации Каунаса Тадас Метеленис сообщил, что муниципалитет уже подготовил планы действий «на случай чрезвычайной ситуации или войны». По его словам, в городе есть 68 сирен (их услышат не менее 88% населения), 202 «кратковременных убежища», рассчитанных на 66 тыс. человек (подвалы, подземные автостоянки или переходы, форты), и 242 «сооружения коллективной защиты» на 104 тыс. человек (в основном в школах или детских садах). Метеленис предупредил, что во время эвакуации городские власти будут помогать инвалидам и тем, кто не может уехать самостоятельно, а около 75% населения сумеют эвакуироваться на своем личном транспорте. Понятно, что подобные заявления не прибавляют спокойствия местным жителям.

А возглавлявшая когда-то Литву Даля Грибаускайте обвинила альянс НАТО в бездействии. «Еще два года назад я говорила, что Россию можно и нужно победить на поле боя. Не на форумах, не в дискуссиях, не на конференциях, а на поле боя», — сказала бывшая преподавательница Высшей партийной школы при ЦК Компартии Литовской ССР в интервью CNN, отвечая на вопрос, призывает ли она страны НАТО ввести войска на Украину.

Фото: ТАСС/Zuma

26 ноября Ландсбергис заявил, что западное сообщество «устало от Украины» — и это, по мнению министра, очень плохо. Министр призвал Запад бороться с этой «усталостью», так как тот обладает «достаточной структурной мощью», чтобы оказать Украине необходимую поддержку для «достижения победы». Ландсбергис подчеркнул, что победа Украины является «экзистенциальным вопросом» не только для стран Балтии, но и для всего Запада, поэтому помощь Киеву должна стать приоритетом.

В чем же истинная цель подобной агрессивной риторики? В следующем году в Литве состоятся выборы — в сейм, в Европарламент и президентские. По результатам выборов 2020 года в стране правит праволиберальный «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» — партия, которая откровенно принесла экономические интересы своей страны в жертву возможности поучаствовать на стороне «большого дяди» в геополитических игрищах против России, Белоруссии и Китая. И она же превратила Литву в своеобразный филиал Демпартии США, с радостной готовностью отрабатывая «указивки» заокеанского гегемона.

Судя по итогам социологических опросов, вожди либералов, вроде того же Габриэлюса Ландсбергиса, надоели литовцам. По свежим данным, лишь 14% жителей страны положительно оценивают его деятельность, а 79% — отрицательно. Оппозиция уже требует, чтобы Ландсбергис прекратил пугать литовцев своими паническими заявлениями и удалился в отставку. Однако Ландсбергис пытается внушить народу, что Литва стоит перед угрозой самой страшной в своей новейшей истории опасности — и только он и его соратники смогут ее спасти. Но для этого их нужно переизбрать. Стратегия примитивная — и не факт, что она сработает.