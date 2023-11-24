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В Калининграде предостерегли Литву о последствиях закрытия КПП на границе с РФ

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Фото: commons.wikimedia.org/Diether
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Закрытие пропускных пунктов на границе с РФ привело бы к негативным экономическим последствиям для Литвы, заявил «Известиям» руководитель пресс-службы губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

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«Мы надеемся, что руководители соседней страны будут придерживаться здравого смысла и попробуют представить себе экономические последствия своих действий. В отличие от Финляндии у Литвы нет возможности закрывать границу с Россией безболезненно. Они уже терпят большие издержки на фоне введенных ими санкций», — сказал он.

По его словам, возможное закрытие пограничного перехода «Кибартай» (с российской стороны — «Чернышевское») стало бы грубым нарушением транзитных обязательств Литвы.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс изучит экономические последствия возможного закрытия погранпереходов с РФ по примеру Финляндии. При этом министр внутренних дел страны Агне Билотайте признала, что на российско-литовской границе нет резкого притока беженцев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вопрос бремени: в Калининграде предупредили об экономических потерях для Литвы

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