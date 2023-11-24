Вопрос бремени: в Калининграде предупредили об экономических потерях для Литвы

Закрытие пропускных пунктов на границе РФ и Литвы стало бы ударом для экономики республики , заявил «Известиям» глава пресс-службы губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков. Ранее литовские власти обещали рассмотреть возможность остановки работы КПП. Финляндия объявила о закрытии всех погранпунктов, кроме одного — «Рая-Йоосеппи». Норвегия также допустила, что может заблокировать единственный КПП «Стурскуг» . Страны Прибалтики рано или поздно закроют пограничные пункты, считают опрошенные «Известиями» эксперты. При этом они полагают, что подобные действия под предлогом резкого наплыва мигрантов нельзя считать в полной мере законными .

Планы Прибалтики на закрытие КПП

Блокировка контрольно-пропускных пунктов на границе России и Литвы под предлогом наплыва нелегальных мигрантов стала бы самоубийством для транспортной системы республики , сказал «Известиям» руководитель пресс-службы губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

— Мы надеемся, что руководители соседней страны будут придерживаться здравого смысла и попробуют представить себе экономические последствия своих действий. В отличие от Финляндии у Литвы нет возможности закрывать границу с Россией безболезненно. Они уже терпят большие издержки на фоне введенных ими санкций , — заявил он.

По его словам, возможное закрытие пограничного перехода «Кибартай» (с российской стороны — «Чернышевское») стало бы грубым нарушением транзитных обязательств Литвы . При этом он отметил, что в Калининградской области нет наплыва мигрантов с Ближнего Востока.

Грузовой автомобиль у КПП «Чернышевское» в Калининградской области Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

— Какие-то отдельные случаи, может быть, есть, но массового приезда просителей убежища в ЕС у нас нет, — рассказал глава пресс-службы.

В середине ноября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс изучит экономические последствия возможного закрытия погранпереходов с Россией. 20 ноября глава МВД Агне Билотайте признала, что на российско-литовской границе нет резкого притока беженцев . «Мы следим за ситуацией в Литве, никаких изменений или новых тенденций не наблюдаем», — заявила она. Сейчас пересечь границу с Литвой можно через два погранперехода — «Чернышевское – Кибартай» и «Советск –Панемуне» . Другие два КПП («Морское – Нида» и «Пограничный – Рамонишкяй») закрыты со времен пандемии. Еще один пограничный переход «Дубки – Рамбинас» так и не был введен в эксплуатацию из-за нежелания литовских властей.

В Латвии также не торопятся вводить резкие ограничения. 23 ноября министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что власти республики пока не намерены полностью закрывать границу с Россией . «Мы находимся в контакте с нашими финскими коллегами и отслеживаем ситуацию», — сообщил глава МВД. При этом Латвия планирует привлечь армию к строительству «инфраструктуры безопасности» на границе с Россией. 16 октября Рига закрыла погранпункты «Педедзе» и «Виентули», и теперь из России в Латвию можно попасть через КПП «Гребнева» и «Терехова».

Эстония также пока не спешит закрыть границу с Россией. 23 ноября глава МВД Лаури Ляэнеметс красноречиво заявил, что Таллин не собирается это делать «только, чтобы показать свою активность или ради имиджа» . «Эстония не настолько слаба, чтобы не справиться с несколькими десятками мигрантов за неделю», — отметил он.

Вместе с тем министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал закрыть пограничные пункты «в случае необходимости». По данным МВД, российско-эстонскую границу на прошлой неделе пытались пересечь 119 человек, однако всех отправили обратно, а 20 ноября в Эстонию хотели попасть 11 просителей убежища. Сейчас на границе всё еще открыты погранпереходы «Ивангород – Нарва», «Куничина Гора – Койдула» и «Шумилкино – Лухамаа».

Незаконные запреты

Прибалтийские страны давно мечтают закрыть границы с Россией и как можно сильнее разорвать с ней любые контакты . Так, в сентябре Эстония, Латвия и Литва были среди первых стран ЕС, заявивших, что запретят въезд для автомобилей с российскими номерами. Поводом для этого стала рекомендация Еврокомиссии, предписывающая не допускать ввоз в ЕС товаров, подпадающих под директиву № 833/2014, в том числе легковых автомобилей. В Латвии в начале ноября даже ввели запрет на пребывание в стране машин с регистрацией РФ. Главный редактор RuBaltic Александр Носович полагает, что с высокой долей вероятности государства Балтии также рано или поздно закроют все погранпереходы с РФ .

— Эти страны всегда первые в том, что касается ограничений связей России с Европой. Для них неприемлемо, чтобы через них происходил обмен людьми, товарами, услугами между ЕС и РФ, — заявил он «Известиям». — В интересах их этнократических режимов разрывать связи между русскими Прибалтики и их друзьями и родственниками в России. Скорее всего, страны Балтии подтянутся к финнам .

Что касается Финляндии, то власти страны уже объявили о закрытии семи пограничных переходов с Россией . До 18 февраля 2024 года не будут действовать пункты «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». С 24 ноября на месяц прекратили работу «Куусамо», «Салла» и «Вартиус». Единственным действующим погранпереходом остался «Рая-Йоосеппи», расположенный на самом севере Финляндии. К слову, власти Норвегии не исключают, что также могут последовать примеру финнов и закрыть единственный погранпункт «Стурскуг». В посольстве РФ в Норвегии, впрочем, выразили надежду, что этого всё же не случится.

Российско-финская граница, пункты пропуска Фото: Global Look Press/MAGO/Sasu Mäkinen

Доктор публичного права, приглашенный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Карин Беше-Головко подчеркивает, что закрытие КПП на границе с Россией идет вразрез с европейскими нормами и обязанностями стран ЕС принимать беженцев .

— Закрывать границы допускается, когда существует реальная угроза. Но разве приход примерно 700 человек за полгода к границе с Финляндией действительно способен представлять хоть какую-то угрозу? Здесь возникают вопросы по поводу оснований закрытия погранпереходов , — заявила она «Известиям».