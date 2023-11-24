Вопрос бремени: в Калининграде предупредили об экономических потерях для Литвы
Закрытие пропускных пунктов на границе РФ и Литвы стало бы ударом для экономики республики, заявил «Известиям» глава пресс-службы губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков. Ранее литовские власти обещали рассмотреть возможность остановки работы КПП. Финляндия объявила о закрытии всех погранпунктов, кроме одного — «Рая-Йоосеппи». Норвегия также допустила, что может заблокировать единственный КПП «Стурскуг». Страны Прибалтики рано или поздно закроют пограничные пункты, считают опрошенные «Известиями» эксперты. При этом они полагают, что подобные действия под предлогом резкого наплыва мигрантов нельзя считать в полной мере законными.
Планы Прибалтики на закрытие КПП
Блокировка контрольно-пропускных пунктов на границе России и Литвы под предлогом наплыва нелегальных мигрантов стала бы самоубийством для транспортной системы республики, сказал «Известиям» руководитель пресс-службы губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.
— Мы надеемся, что руководители соседней страны будут придерживаться здравого смысла и попробуют представить себе экономические последствия своих действий. В отличие от Финляндии у Литвы нет возможности закрывать границу с Россией безболезненно. Они уже терпят большие издержки на фоне введенных ими санкций, — заявил он.
По его словам, возможное закрытие пограничного перехода «Кибартай» (с российской стороны — «Чернышевское») стало бы грубым нарушением транзитных обязательств Литвы. При этом он отметил, что в Калининградской области нет наплыва мигрантов с Ближнего Востока.
Грузовой автомобиль у КПП «Чернышевское» в Калининградской области
— Какие-то отдельные случаи, может быть, есть, но массового приезда просителей убежища в ЕС у нас нет, — рассказал глава пресс-службы.
В середине ноября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс изучит экономические последствия возможного закрытия погранпереходов с Россией. 20 ноября глава МВД Агне Билотайте признала, что на российско-литовской границе нет резкого притока беженцев. «Мы следим за ситуацией в Литве, никаких изменений или новых тенденций не наблюдаем», — заявила она. Сейчас пересечь границу с Литвой можно через два погранперехода — «Чернышевское – Кибартай» и «Советск –Панемуне». Другие два КПП («Морское – Нида» и «Пограничный – Рамонишкяй») закрыты со времен пандемии. Еще один пограничный переход «Дубки – Рамбинас» так и не был введен в эксплуатацию из-за нежелания литовских властей.
В Латвии также не торопятся вводить резкие ограничения. 23 ноября министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что власти республики пока не намерены полностью закрывать границу с Россией. «Мы находимся в контакте с нашими финскими коллегами и отслеживаем ситуацию», — сообщил глава МВД. При этом Латвия планирует привлечь армию к строительству «инфраструктуры безопасности» на границе с Россией. 16 октября Рига закрыла погранпункты «Педедзе» и «Виентули», и теперь из России в Латвию можно попасть через КПП «Гребнева» и «Терехова».
Эстония также пока не спешит закрыть границу с Россией. 23 ноября глава МВД Лаури Ляэнеметс красноречиво заявил, что Таллин не собирается это делать «только, чтобы показать свою активность или ради имиджа». «Эстония не настолько слаба, чтобы не справиться с несколькими десятками мигрантов за неделю», — отметил он.
Вместе с тем министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал закрыть пограничные пункты «в случае необходимости». По данным МВД, российско-эстонскую границу на прошлой неделе пытались пересечь 119 человек, однако всех отправили обратно, а 20 ноября в Эстонию хотели попасть 11 просителей убежища. Сейчас на границе всё еще открыты погранпереходы «Ивангород – Нарва», «Куничина Гора – Койдула» и «Шумилкино – Лухамаа».
Незаконные запреты
Прибалтийские страны давно мечтают закрыть границы с Россией и как можно сильнее разорвать с ней любые контакты. Так, в сентябре Эстония, Латвия и Литва были среди первых стран ЕС, заявивших, что запретят въезд для автомобилей с российскими номерами. Поводом для этого стала рекомендация Еврокомиссии, предписывающая не допускать ввоз в ЕС товаров, подпадающих под директиву № 833/2014, в том числе легковых автомобилей. В Латвии в начале ноября даже ввели запрет на пребывание в стране машин с регистрацией РФ. Главный редактор RuBaltic Александр Носович полагает, что с высокой долей вероятности государства Балтии также рано или поздно закроют все погранпереходы с РФ.
— Эти страны всегда первые в том, что касается ограничений связей России с Европой. Для них неприемлемо, чтобы через них происходил обмен людьми, товарами, услугами между ЕС и РФ, — заявил он «Известиям». — В интересах их этнократических режимов разрывать связи между русскими Прибалтики и их друзьями и родственниками в России. Скорее всего, страны Балтии подтянутся к финнам.
Что касается Финляндии, то власти страны уже объявили о закрытии семи пограничных переходов с Россией. До 18 февраля 2024 года не будут действовать пункты «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». С 24 ноября на месяц прекратили работу «Куусамо», «Салла» и «Вартиус». Единственным действующим погранпереходом остался «Рая-Йоосеппи», расположенный на самом севере Финляндии. К слову, власти Норвегии не исключают, что также могут последовать примеру финнов и закрыть единственный погранпункт «Стурскуг». В посольстве РФ в Норвегии, впрочем, выразили надежду, что этого всё же не случится.
Российско-финская граница, пункты пропуска
Доктор публичного права, приглашенный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Карин Беше-Головко подчеркивает, что закрытие КПП на границе с Россией идет вразрез с европейскими нормами и обязанностями стран ЕС принимать беженцев.
— Закрывать границы допускается, когда существует реальная угроза. Но разве приход примерно 700 человек за полгода к границе с Финляндией действительно способен представлять хоть какую-то угрозу? Здесь возникают вопросы по поводу оснований закрытия погранпереходов, — заявила она «Известиям».
Вечером 23 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что иностранные беженцы в среду пытались прорвать границу с Финляндией, им это сделать не удалось. Москва при этом не раз отвергала обвинения Хельсинки в намеренной дестабилизации ситуации в стране через отправку к границе нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Впрочем, в России уже предупредили о подготовке ответных мер.