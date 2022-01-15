Инстинкт саморазрушения: чего ждать от санкций против «Беларуськалия»

Из-за западных санкций Литва расторгла контракт на транзит белорусских удобрений на сумму €1 млрд в год. По подсчетам экспертов, «Беларуськалий» потеряет треть экспорта. Какие последствия для мировых рынков и России ожидаются в результате решения Вильнюса и как Минск может решить проблему — в материале «Известий» .

Почему Литва расторгла контракт с «Беларуськалием»

Правительство Литвы аннулировало соглашение о железнодорожном транзите через страну калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий». Договор станет недействительным через две недели, с 1 февраля.

Госпредприятие «Литовские железные дороги» начало сотрудничество с белорусской компанией весной 2018 года. Завершиться оно должно было не ранее конца 2023 года. На основании соглашения через Литву и Клайпедский порт перевозится около 11 млн т белорусских удобрений в год.

О том, что министерство транспорта Литвы подготовило законопроект, запрещающий перевозку грузов из Белоруссии по территории республики, стало известно 10 декабря 2021 года. Этому предшествовали санкции США и ряда других стран Запада в отношении в том числе «Беларуськалия».

Инстинкт саморазрушения_1 Вид на Клайпедский морской торговый порт Фото: РИА Новости/Андрей Александров

В указанный срок перевозка приостановлена не была, поскольку белорусская сторона в ноябре авансировала поставки на несколько месяцев вперед. Из-за этого министр транспорта Марюс Скуодис и глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подали в отставку. Премьер-министр Ингрида Шимоните их заявления отклонила.

Литовские железные дороги выступали против самостоятельного разрыва контракта с производителем, поскольку опасались штрафных санкций и видели из-за этого риски банкротства. В итоге правительственная комиссия по проверке сделок стратегических компаний объявила, что соглашение представляет угрозу для безопасности страны.

Вильнюс оценил потери от сотрудничества по транзиту и перевалке минеральных удобрений в €1 млрд.

Справка «Известий» «Беларуськалий» — один из крупнейших оптовых производителей и экспортеров калийных минеральных удобрений. По данным Международной ассоциации удобрений, на его долю приходится пятая часть мирового объема. Основное производство представлено шестью рудниками и четырьмя обогатительными фабриками. Компания основана в 2013 году, за время работы осуществила поставки почти в 140 стран мира. Литовское направление — одно из ключевых для экспорта белорусских удобрений, через него продукцию доставляют в порты для дальнейшей перевозки морем.

Как решить проблемы «Беларуськалия»

— Транспортировка в основные страны-импортеры осуществляется в основном морским путем. На партнеров, куда поставки могут осуществляться по суше, приходится менее 20% экспорта по стоимости. В такой ситуации нарушение сложившейся логистической схемы может создать существенные трудности для белорусского экспорта, особенно в краткосрочном плане. В любом случае транспортные расходы, скорее всего, возрастут, что создает риск снижения конкурентоспособности , — рассказал «Известиям» директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

Заведующая сектором Белоруссии, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН Елена Кузьмина назвала решение о расторжении контракта политическим и также обозначила возможные пути решения.

Инстинкт саморазрушения_2 Шахта предприятия «Беларуськалий» в городе Солигорск Минской области Фото: ТАСС/Вадим Рымаков

— Для Литвы это невыгодный экономически шаг, потому что она теряет большие транзитные деньги, — говорит эксперт. — Сначала отказались от транспортировки нефтепродуктов, теперь — удобрений. Уже произошло сокращение рабочих литовского порта, но на этом последствия не закончатся. Пострадает еще и железная дорога .

По ее словам, крупнейшими импортерами белорусских удобрений являются Бразилия, Индия, Китай, Индонезия и Украина. Но если сложить страны Европейского союза, Великобританию, США и Украину — всех тех, кто присоединился к санкциям против Белоруссии и данной конкретной компании, — совокупно выходит треть экспорта белорусских калийных удобрений. В целом этот товар составляет 10% общего экспорта республики. Переориентировать такой объем товарной группы, считает эксперт, весьма сложно, нужны возможности и время.

Инстинкт саморазрушения_3 Железнодорожные вагоны около отвалов отработанной породы из шахты рудника на проходческом комплексе производителя калийных минеральных удобрений «Беларуськалий» в городе Солигорск Минской области Фото: РИА Новости/Егор Еремов

— У Белоруссии нет выхода к морю. Чтобы отправить товар, его нужно везти к портам других стран, — отметила она. — Речь идет о российских, такими могут быть Усть-Луга в Калининградской области и Мурманск. Там должно быть достаточное количество насыпных терминалов. В первом случае их нет. В Мурманске — строится. Для России в этом контексте важно, чтобы поставки были не разовыми, а долговременными. Тогда может получиться взаимовыгодное сотрудничество. Да, у нас есть свои компании по производству удобрений. Поэтому не исключена вероятность возникновения конкурирующих вопросов. Но известно, что России и Белоруссии всегда удавалось приходить к консенсусу.

Что будет с ценами на калий

— Калий является одним из ключевых компонентов при производстве сложных минеральных удобрений. Изменения в цепочках поставок влияют на рыночную конъюнктуру. В 2021 году цены демонстрировали рекордно позитивную динамику в основном из-за скачка мировых цен на газ , так как энергетическое сырье составляет основную часть затрат на производство аммиака, — заявила «Известиям» ведущий аналитик по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Елизавета Уткина.

Стоимость азотных и фосфорных удобрений на глобальном рынке в минувшем году выросла вдвое к 2020 году. Хлорид калия подорожал в 1,5 раза. Азот, фосфор, калий — на 60%. Фосфорные удобрения на условиях поставки FOB Балтика стоят $730 за 1 тонну, карбамид — $779 за 1 тонну, азотно-фосфорные — $752 за 1 тонну.

Инстинкт саморазрушения_4 Фото: РИА Новости/Егор Еремов

— Ограничения по транзитному пути и негативная политическая ситуация вокруг крупного игрока рынка в любом случае окажут влияние на стоимость калийных и сложных минеральных удобрений, — полагает эксперт.

«Беларуськалий» является важным поставщиком на мировом рынке, занимая долю порядка 15%.

— По этой причине ограничительные меры против данной компании потенциально могут также спровоцировать дефицит калия в регионах, поддерживающих санкционный режим США и ЕС, — говорит она. — Как следствие, это подтолкнет цены на калийные и сложные удобрения вверх. Зарубежным производителям необходимо будет замещать объемы, которые они недополучат от «Беларуськалия». Здесь в выигрыше могут оказаться российские производители.

По мнению Уткиной, «Беларуськалий» будет перераспределять свои экспортные объемы в страны Латинской Америки и на азиатские рынки.

Сколько калийных удобрений нужно России

Замдиректора по науке Всероссийского научно-исследовательского института агрохимии имени Д.Н. Прянишникова Алексей Налиухин в комментарии «Известиям» оценил потребности российского рынка в калийных удобрениях .

— Азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения ничем не заменить, это как еда для человека, — говорит он. — Но, к сожалению, в нашей стране удобрения вносятся на половине площади пашни, при том что большую часть экспортируем за рубеж. Цена на них в нашей стране за последний год значительно выросла.

По словам доктора сельскохозяйственных наук, президент России неоднократно поднимал этот вопрос в беседе с российскими производителями минеральных удобрений, обозначил цель насытить внутренний рынок.

Инстинкт саморазрушения_5 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Данные мировой статистики говорят о том, что за последние 40 лет на долю минеральных удобрений приходится 40% прироста производства продовольствия. Потребление в 2016 году достигло 197,5 млн т.

Налиухин отмечает, что в основных сельскохозяйственных регионах России объемы внесения несопоставимы с мировой практикой. Средний уровень по стране остается на низком уровне. В ЕС этот показатель составляет 130 кг/га, в Латинской Америке — 90 кг/га, в Китае — 440 кг/га, в Бельгии — 276 кг/га, в Германии — 199 кг/га, в США — 134 кг/га. Среднемировым показателям (около 100 кг/га) Россия уступает в 1,8–2 раза. Как правило, в тех государствах, где получают наиболее высокие урожаи, минеральные удобрения применяются в больших объемах.

— Используя современные подходы к регулированию питания растений, при сохранении плодородия почв путем применения удобрений, Россия может удвоить валовые сборы зерна, обеспечив в полной мере население, и значительно нарастить экспортный потенциал, — подытожил Налиухин.